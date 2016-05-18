رقم قياسي لعدد زوار المعرض الصحي السعودي

انطلق المعرض والمؤتمر الصحي السعودي 2016 برعاية وزارة الصحة، وتحت شعار " التغيير يبدأ من نقطة، نقطة التحول" وذلك في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، والذي يعد أكبر حدث للرعاية الصحية في المملكة وتنظمه شركة معارض الرياض المحدودة بالتعاون مع إنفورما.

وشهد المعرض في اليوم الأول لافتتاحه إقبالاً كثيفاً من الزوار حيث سجل رقم قياسي وصل إلى 8740 زائراً ليؤكد على أهمية المعرض محلياً ودولياً، والذي كسر كل التوقعات والتقديرات التي كانت محددة له. ومما ساهم في تحقيق هذا الرقم هو المستوى العالي للتدابير المتخذة من قبل المنظمين التي سخرت كل الإمكانات اللوجستية من أجل تمكين الزوار من التجول في مختلف أروقة وأجنحة المعرض بكل سهولة ويسر. ويجمع أكبر حدث للرعاية الصحية "المعرض الصحي السعودي" القطاعين العام والخاض، ويشارك فيه أكثر من 550 عارضاً من 42 دولة و14 جناحاً وكما تتعدد فئات الزوار فيه من صناع القرار والمختصين في مجال الطب والرعاية الصحية.

ويصاحب المعرض الصحي 15 مؤتمراً علمياً يناقش محاوراً متعددة ومهمة تشمل التمريض، والهندسة الطبية، سلامة المرضى، الرعاية الصحية الأولية، النساء والولادة، الرعاية الصيدلانية، الأمن والسلامة في المرافق الطبية، طب الطوارئ، الهندسة الطبية، مكافحة العدوى، الفيزياء الطبية، الأشعة التشخيصية، الـتأهيل الطبي.