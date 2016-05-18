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ارتفاع عدد ضحايا انفجار لغم بمدينة مصراتة الليبية إلى 6 قتلى و15 جريحا

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ارتفاع عدد ضحايا انفجار لغم بمدينة مصراتة الليبية إلى 6 قتلى و15 جريحا ارتفاع عدد ضحايا انفجار لغم بمدينة مصراتة الليبية إلى 6 قتلى و15 جريحا
أرتفع عدد قتلى انفجار لغم خلال معارك قوات عملية "البنيان المرصوص"، بمدينة مصراتة الليبية، ضد تنظيم داعش، أثناء استعادة بلدتى أبو قرين والوشكة إلى 6 قتلى و15 جريحا.

وقال مدير مكتب الإعلام والتوثيق بمستشفى مصراتة المركزي، عبد العزيز عيسى، فى تصريح صحفى مساء أمس الثلاثاء، إن المستشفى استقبل 6 قتلى و15 جريحًا سقطوا نتيجة انفجار لغم خلال معارك قوات عملية "البنيان المرصوص"، خلال استعادة السيطرة على بلدتى (أبوقرين والوشكة) من تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح عيسى، أن من بين القتلى الستة، آمر سرية الهندسة العسكرية مصراتة، العقيد إبراهيم عبد العالي، مؤكدا أن الجرحى يتلقون العلاج اللازم وهم فى حالة مستقرة.

وكان مصدر بالغرفة الخاصة بقيادة العمليات العسكرية فى المنطقة بين مصراتة وسرت، التى شكلها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني، أكد، فى وقت سابق اليوم، أن قوات عملية "البنيان المرصوص"، نجحت فى استعادة بلدتى أبوقرين والوشكة من تنظيم داعش، وتتقدم نحو قرية زمزم جنوب مدينة مصراتة، وكانت الإحصائية الأولى لانفجار لغم أرضى مقتل ثلاثة وإصابة أثنين.

وكان تنظيم داعش، سيطر بالكامل على بلدات (أبوقرين والوشكة وزمزم والقداحية وأبونجيم والبويرات) فى الخامس من شهر مايو الجاري، وأقام نقاطا لتفتيش السيارات، كما أعدم سبعة أشخاص قبض عليهم بهذه المناطق، ومنهم ثلاثة من الشرطة والجيش قاوموا سيطرة التنظيم على هذه الأماكن.
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مصر 365