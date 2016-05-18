المملكة تحصد خمس ميداليات في «آيتكس 2016»

حققت المملكة خمس ميداليات وجائزة خاصة، خلال مشاركتها في معرض آيتكس 2016م الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية، الذي أقيم في مدينة كوالالمبور بماليزيا، خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2016. وشاركت المملكة بفريق علمي مكون من عشرة طلبة (ستة طلاب، وأربع طالبات)، قدموا ستة ابتكارات في عدد من المجالات، وللمرة الرابعة، ممثلةً في وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" اللتين تسعيان إلى دعم واكتشاف الموهوبين والمبدعين، لمواصلة تحقيق الإنجازات العلمية للمملكة. وحصد الفريق العلمي ثلاث ميداليات ذهبيات، جاءت على النحو التالي: الطالبين سعيد بن عبدالله الزهراني، وأسامة بن عبدالله الزهراني من "تعليم حائل" عن مشروعهما المشترك استخلاص المياه من الهواء الجوي الرطب باستخدام الطاقة الشمسية في المملكة، والطالبتان هيفاء بنت محمد الأسمري، وريهام بن عبدالله الزهراني من "تعليم الشرقية" عن مشروعهما المشترك "دراسة قدرة الكائنات الدقيقة المعزولة من النبات في إنتاج بعض المركبات والنكهات المعطرة من بقايا النباتات"، والطالبان أجود بن يوسف الصبيح، وحسام بن إبراهيم القلاف من "تعليم الشرقية" عن مشروعهما المشترك "استخدام أردوينو في رصد حالة استرخاء وسكون ما قبل النوم لقائدي السيارات". كما حقق ميداليتين فضيتين وهما على النحو التالي: الطالبان براء بن سامي كردي وياسر بن سمير القاضي من "تعليم ينبع" عن مشروعهما المشترك "مصاعد المستقبل"، والطالبة سمر بنت عليثه الجهني من "تعليم مكة المكرمة" عن مشروعها الفردي "تصميم وبناء نظام تحكم آلي مضمن يستخدم المستشعرات التماثلية والرقمية للتقليل من حدوث الحرائق الكهربائية".

وحقق الفريق كذلك جائزة خاصة حصلت عليها الطالبة دينا بنت عبدالرحمن الأحمدي من "تعليم المدينة المنورة" عن مشروعها الفردي "تصميم وبناء نظام تحكم آلي مضمن يستخدم المستشعرات التماثلية والرقمية للتقليل من حدوث الحرائق الكهربائية".

وشارك في المعرض 13 دولة حول العالم، منها تايلند، وماليزيا، وإندونيسيا، وروسيا، وتايوان، والصين، والفلبين، واليابان، وكوريا الجنوبية.