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الخدمة المدنية: إضافة تخصصات الصحة العامة على وظيفة أخصائي وبائيات

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن تمديد فترة التقديم على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية للرجال، التي بدأ التقديم عليها الأحد الماضي الموافق 8/8/1437هــ ويستمر إلى يوم الخميس المقبل، وبين المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد بن ابراهيم المنيف أن تمديد فترة التقديم بسبب إضافة تخصصات الصحة العامة على وظيفة أخصائي وبائيات للمتقدمين الرجال. وكانت وزارة الخدمة المدنية قد دعت الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة، والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية الراغبين في التقدم عليها سواءً حصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة، مشيرةً إلى أن هذا الإعلان يحتوي على الوظائف الشاغرة والبالغ عددها (1487) وظيفة صحية (رجال ونساء).

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