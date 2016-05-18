المحافظ يجتمع بمجلس إدارة نادى الشرقية لحل أزمة فريق كرة القدم

عقد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية مساء أمس الثلاثاء، اجتماعاً مع مجلس إدارة نادى الشرقية، للوقوف على المشاكل التى من الممكن أن تعترض مسيرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، خلال مشاركته فى الدورى الممتاز الموسم المقبل لضمان استمراره باللعب بالدورى.

وأكد المحافظ فى بيان دعمه الكامل ومساندته القوية لمجلس إدارة النادى، والعمل على تهيئة الأجواء وتذليل كافة العقبات أمام الفريق لتحقيق تمثيلاً مشرفاً فى الدورى الممتاز لكرة القدم.

حضر الاجتماع اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ، ووائل الألفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.

ارتباك نادى الشرقية يهدد فريق كرة القدم من الاستمرار فى الدورى الموسم المقبل

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