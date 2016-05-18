بالصور.. مدرسة بشمال سيناء تسجل "نجاة" كافة طلابها من مافيا الدروس الخصوصية

سجلت إحدى مدارس شمال سيناء نجاة كافة تلاميذها من مافيا الدروس الخصوصية، والالتزام بالحصص الدراسية وشرح المدرسين بكل حصة، واعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، ان مدرسة المستقبل الرسمية للغات بالعريش انهت الدراسة بكافة فصولها هذا العام دون أن تسجل أن أحداً من طلابها لجأ للدروس الخصوصية، وهو مؤشر على قوة أداء المعلمين بها.

وقالت "عبيرمحمد أحمد" مدير مدرسة المستقبل الرسمية للغات بالعريش فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عدد الطلبة الدراسين بها 324 طالب وطالبة موزعين على 10 فصول، وأن المتبع فى نظام المدرسة لا يقتصر على الأكتفاء بتدريس المادة، مشيرة إلى أن كل معلم يقوم بعمل ملف لتدرج مستوى كل طالب وحال ملاحظة انخفاض فى مستوى مادة معينة، يتم معالجته بمضاعفة التدريبات فى أوقات الفراغ حتى الوصول للمستوى المطلوب.

وأضافت أنهم رصدوا عدم أعطاء الأباء دروس خصوصية خارج المدرسة لإبنائهم، كما أقر الأباء بذلك معللين الأكتفاء بمستوى الدراسة وكسر قاعدة التقليد فى ضرورة إعطاء الدروس.

وقالت مديرة المدرسة، أن "المدرسة سجلت تفوقها وريادتها فى كافة الأنشطة المدرسية، وكل هذا وهى تدار من فصول تابعة لمدرسة العريش الإعدادية بعد أن نقلت من المبنى المخصص لها بكل جاهزيته فى منطقة الريسة شرق العريش، بسبب الظروف الأمنية فى تلك المنطقة"، مؤكدة على أن مطلبهم كإدارة مدرسة وأيضا مطلب أولياء الأمور أن تخصص لهم مدرسة.

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن هذه المدرسة هدية كنموذج لكل مدارس مصر، لأنها كسرت المألوف بين أولياء الأمور أن الدروس الخصوصية ضرورة، لافتاً إلى أن مستوى أداء المعلمين هو كلمة السر فى ذلك، وإن هذا ما يدفع إلى ضرورة الأهتمام بالمعلمين وتحسين دخلهم بشكل مناسب ليعطوا فى موقعهم ولا يلجئون للدروس الخصوصية لتحسين دخلهم.

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