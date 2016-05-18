مؤتمر كلوب: مدينة بازل تتحول إلى ' ليفربول صغيرة '

بازل،(إفي): قال مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجين كلوب اليوم الأربعاء إن فريقه عليه التحلي غدا في نهائي دوري أوروبا أمام إشبيلية الإسباني بمدينة بازل السويسرية بـ"الجرأة والشجاعة والتركيز الشديد".

وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل مران فريقه اليوم استعدادا لمواجهة الغد المرتقبة على ملعب سانت جيكوب بارك إنه يفكر فقط في أداء لاعبيه "سواء فزت أو خسرت أهم شيء هو تقديم كل ما لديك".

وتحدث المدرب عن جمهور فريقه، مشيرا إلى أن مدينة بازل "تتحول إلى ليفربول صغيرة" بسبب كثرة المشجعين الذين قرروا حضور اللقاء.

وعن المباراة أشار "نحن نعرف ما الذي يجب علينا فعله. نحن مستعدون لمواجهة خصم قوي يلعب بصورة جيدة للغاية ويهاجم بصورة جيدة للغاية".

وأضاف كلوب "زميلي أوناي إيمري يقوم بعمل رائع وأحترم إشبيلية لأقصى درجة ولكننا لم نصل للنهائي بالصدفة. نحن مستعدون".

وتابع المدير الفني "يسألني الكل منذ أسابيع بخصوص هذه المباراة، ولكن أقول مؤكد نحن مستعدون وأرغب في أن يشعر الجميع بهذا الأمر.. الوصول للنهائي يعد بمثابة جائزة على اللحظات الصعبة التي مررنا بها".

وأشار كلوب إلى أنه لا يرغب في الحديث عن لاعب في إشبيلية بعينه لأنهم جميعا جيدون والكل يعرف هذا، لذا يشكلون "خصما قويا".