بالصور - تعرف على الـ10 الأوائل في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

شهد الدوري الإنجليزي هذا الموسم صراعا ليس فقط على مستوى فرق المقدمة بل أيضا على لقب الهداف واستمر ذلك حتى الجولة الأخيرة.

هاري كين مهاجم توتنام توج بالحذاء الذهبي بعد إحرازه 25 هدفا قادت فريقه للمركز الثالث والمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد منافسة شرسة مع جايمي فاردي هداف ليستر سيتي وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وسيرخيو أجويرو هداف مانشستر سيتي الذان سجلا 24 هدفا.

وشهدت القائمة تواجد لاعبان من واتفورد صاحب المركز الثالث عشر فيما لم يتواجد أي لاعب من الفرق صاحبة المراكز من الخامس للعاشر وأبرزهم مانشستر يونايتد.

ويرصد Filgoal.com ترتيب الهدافين العشرة للدوري الإنجليزي من هنا.