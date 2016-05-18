تقرير في الجول – مدرب إشبيلية يهدف لتحقيق إنجاز تاريخي أمام ليفربول

يستعد إشبيلية لنهائي الدوري الأوروبي أمام ليفربول الأربعاء المقبل في ملعب سانت جاكوب بارك وذلك في طريق الفريق لتحقيق حلم وإنجاز جديد لهم بالحصول على اللقب للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في تاريخه.

فإشبيلية يعتبر أكثر الفرق حصولا على بطولة الاتحاد الاوروبي بواقع أربع مرات بعدما توج بها أعوام 2006 و2007 و2014 و2015.

ونجح المدير الفني للفريق أوناي إيمري في أن يكون قائد إنجاز الفريق الأندلسي خلال آخر موسمين في الظفر باللقب، ويسعى إشبيلية ليكون أول فريق في تاريخ البطولة يحقق اللقب في ثلاث مرات متتالية.

بينما إيمري سيكون ثاني من يحقق هذا الرقم بعد المدرب جيوفاني تراباتوني الذي توج بها ثلاث مرات من قبل أعوام 1977 و1991 و1993، لكن المدير الفني الإسباني يتميزز بأنه حصل عليها في مواسم متتالية.

فالمدرب الإسباني صاحب الـ44 عاما أصبح متخصصا في البطولة الأوروبية الصغرى حتى عندما كُتب له المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ودع الفريق البطولة من دوري المجموعات وذهب للمشاركة في بطولته المفضلة اليوروبا ليج.

60 مباراة هو رصيد إيمري في الدوري الأوروبي، حقق الفوز في 33 مباراة وتعادل في 18 ولم يتعرض للهزيمة سوى في تسع مناسبات فقط.

وظهر أوناي إيمري بعيدا عن نهائي الدوري الأوروبي مرتين في السوبر الأوروبي ولكن فقد اللقب لصالح ريال مدريد وبرشلونة على التوالي.

فكيف سيكون النهائي الخامس له مع إشبيلية أمام ليفربول؟