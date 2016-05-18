وفد أمني من جمهورية القمر المتحدة يزور جامعة نايف العربية

زار وفد أمني من جمهورية القمر المتحدة برئاسة اللواء هلالي هير الكريم مدير الشرطة والأمن الوطني جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ورافقه في الزيارة مراقب الشرطة موفاهيا محمد مدير مباحث الأمن الداخلي، والعميد سيد محمد شيخ رئيس الإدارة المالية، والعقيد عثماني علي رئيس دائرة الأمن العام.

وكان في استقبال الوفد لدى وصولهم لمقر الجامعة د. جمعان بن رقوش رئيس الجامعة، وعدد من المسؤولين حيث رحب رئيس الجامعة بالوفد في بيت الخبرة الأمنية العربية.

وقدم لهم خلال اللقاء شرحاً عن الجهود التي تقوم بها الجامعة في سبيل تحقيق الأمن العربي والدولي بمفهومه الشامل، كما تم بحث تطوير التعاون بين الجامعة وأجهزة الشرطة والأمن العام في جمهورية القمر المتحدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما شاهد الوفد الزائر فيلماً وثائقياً عن الجامعة ومرافقها العلمية وعلاقاتها الدولية وجهودها في المجالات التدريبية ومجال الدراسات والبحوث والإصدارات العلمية. وأعرب مدير الشرطة والأمن الوطني في ختام الزيارة عن تقديره لما يقوم به هذا الصرح العلمي من جهود في مجال العلوم الأمنية وسعيه لتحقيق الأمن العربي والدولي من خلال تعاونه مع المؤسسات الدولية، كما أشاد بجهود الجامعة في مجالات التدريب والدراسات الأكاديمية ودورها كذلك في مواجهة المشكلات الأمنية المستجدة إقليميا ودولياً، مؤكداً أن الجامعة مصدر فخر للدول العربية وأنها مؤسسة علمية أمنية مهمة تتعامل مع الأمن من منظور عميق ومفهوم شامل يدعو للإعجاب.

وأشاد بالمستوى العلمي المتميز لطلاب جمهورية القمر المتحدة الذين تخرجوا من الجامعة في درجات الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي، موضحاً أن تخرجهم من الجامعة قد أهلهم لتولي مناصب قيادية مهمة في قطاعات الأمن المختلفة في جمهورية القمر المتحدة، وأعرب عن أمله في أن يتطور التعاون بين الجامعة والمؤسسات القمرية المماثلة في مجال الأمن المتعددة.

وتم في ختام الزيارة تبادل الهدايا التذكارية.