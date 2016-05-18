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رئيس زامبيا يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية

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رئيس زامبيا يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس زامبيا يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية

استقبل فخامة الرئيس أدجر شاجوا لونجو رئيس جمهورية زامبيا، في مقر إقامته بجدة أمس، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية زامبيا عبدالله بن عبدالرحمن العويفير، والوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس لونجو.

كما استقبل رئيس جمهورية زامبيا، في مقر إقامته بجدة أمس، مساعد نائب الرئيس والعضو المنتدب لصندوق التنمية أحمد الغنام. وأوضح الغنام أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات التنموية بين المملكة وجمهورية زامبيا، مشيراً إلى أن المملكة ومن خلال ذراعها التنموي "الصندوق السعودي للتنمية" قدمت مساعدات ومشاريع تنموية إلى جمهورية زامبيا، تتمثل في مشاريع جار تنفيذها حالياً، كالطريق الذي يربط وسط زامبيا إلى حدود دولة أنغولا، بتكلفة مالية بلغت 12 مليون دولار، فيما تم دفعها من الصندوق السعودي للتنمية كقرض تنموي من البنك، ومشروع إنشاء مستشفى في زامبيا، سيتم الاتفاق على تفاصيلها بعد طرحه للبدء في تنفيذه. وأشار العضو المنتدب لصندوق التنمية السعودية إلى أنه سبق أن تم الاتفاق مع برنامج الصادرات السعودية، بحيث يستفيد منها الإقتصاد السعودي بمبلغ 20 مليون دولار أميركي، تشمل أسمدة زراعية من دولة زامبيا، بجانب اتفاقية أخرى عبارة عن مشتقات بترولية سيتم التوقيع عليها في العاصمة لوساكا خلال الأسبوع القادم. وأفاد الغنام إلى أنه أستمع من فخامة رئيس زامبيا إلى احتياجات بلاده من المشاريع التنموية والاجتماعية، تتمثل في إنشاء المستشفيات والطرق والكهرباء وغيرها مما تحتاجة جمهورية زامبيا.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية زامبيا عبدالله بن عبدالرحمن العويفير، ومدير عام إدارة العمليات بالصندوق السعودي للتنمية فوزي عليان السعود، والوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس جمهورية زامبيا.

.. ومستقبلا الغنام

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