انطلاق فعاليات الملتقى الأول للإدارات القانونية بالداخلية..اليوم

اللواء سعود الطريفي

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يرعى مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج صباح اليوم الأربعاء، فعاليات الملتقى الأول للإدارات القانونية بوزارة الداخلية، الذي يقام بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي ويستمر إلى يوم الخميس المقبل.

ويركز الملتقى على استعراض عدد من أوراق العمل إلى جانب عقد ورش تخصصية، ويناقش ضمن أجندته العلمية الجانب القانوني في قطاعات الوزارة المختلفة.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للملتقى مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام اللواء سعود بن صالح الطريفي، بأن هذا الملتقى يقام تأكيداً لاهتمام وزارة الداخلية وتنفيذا للتوجيهات الكريمة التي أكدت على كافة الجهات الحكومية بالاهتمام وتطوير أداء الإدارات القانونية والعمل على تعزيز دورها في القطاع العام لاسيما وأن محور عملها واختصاصها هو ذاته ما يؤطر الحقوق والواجبات والمنطلق والمنظم للأداء والإنتاج والتقويم والارتقاء بجودة المخرجات على كافة المستويات.

وأكد اللواء الطريفي على أهمية هذا الملتقى لأجهزة وزارة الداخلية التي تحرص على تطبيق الأنظمة التي تعمل على احترام القوانين، وهذا ما دعا الأمن العام إلى تبني هذا الملتقى بمباركة من مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، الذي أكد على ضرورة تطوير هذا الجانب والاهتمام بفتح قنوات التواصل القانوني مع جهات وزارة الداخلية، الأمر الذي يؤتي ثماره في المستقبل والعناية بكافة العاملين في الجوانب القانونية وتطوير مهاراتهم بما يتواكب مع المتغيرات والمستجدات وآليات التنفيذ وفق مبادئ ثابتة تتحقق دائما بالعمل الدؤوب والاستفادة من تجارب أهل الاختصاص.