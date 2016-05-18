"الجيزة" تعلن التزامها بقرارات مجلس الوزراء بشأن العدادات الكودية

قال اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن المحافظة ستلتزم بقرارات مجلس الوزراء، فور إرسالها للمحافظة، فيما يخص تركيب العدادات الكردية، للمبانى المخالفة والعشوائية.

وأضاف المحافظ، لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتم اتخاذ أى قرار بذلك الشأن، إلا بعد صدور قرار رسمى من رئاسة مجلس الوزراء، وأخطاء المحافظة به، موضحا أنه سيتم الالتزام بالقرار لمصلحة الدولة وتحصيل الأموال المسروقة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد أهمية تركيب العدادات مسبقة الدفع للكهرباء ومياه الشُرب والغاز، وذلك فى جميع مشروعات الإسكان التى يتم تنفيذها، كما وجه بمواصلة العمل على تحصيل مستحقات الدولة ومكافحة عمليات تسريب التيار الكهربائى والتصدى لها بكل حزم.