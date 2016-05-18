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القبض على عاطل بحيازته 2 كيلو حشيش وفرد خرطوش بأسوان

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القبض على عاطل بحيازته 2 كيلو حشيش وفرد خرطوش بأسوان القبض على عاطل بحيازته 2 كيلو حشيش وفرد خرطوش بأسوان
تمكن رجال مكافحة المخدرات ووحدة مباحث قسم ثان أسوان من القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش بلغ وزنها حوالى 2 كيلو جرام تقريباً، وسلاح نارى غير مرخص، وذلك خلال حملة تفتيشية بدائرة القسم، وتم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم، تحت تصرف النيابة العامة.

وكان إخطار قد ورد إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث قسم ثان أسوان القبض على المتهم " محمد. ش" - 40 سنة عاطل - وبحيازته فرد خرطوش عيار 12مم وطلقة من ذات العيار، و8 قطع من جوهر الحشيش، وتحرر للمتهم المحضر رقم 1632لسنة 2016 إدارى قسم ثان أسوان، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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