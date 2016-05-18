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أحدث الابتكارات.. نظارة شمسية تعالج الصداع النصفى

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أحدث الابتكارات.. نظارة شمسية تعالج الصداع النصفى أحدث الابتكارات.. نظارة شمسية تعالج الصداع النصفى
ذكر تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" أن هناك نوعا من النظارات الشمسية يمكنه مساعدة تلك الفئة من الناس التى تعانى عذاب الصداع النصفى.

وتنطلق الفكرة من اكتشاف مفاده بأن "حزمة ضيقة من الضوء الأخضر" توفرها تلك النظارة يمكن أن توفر الحماية لتلك الشريحة التى ضربها الصداع المؤلم. وقد بنى مثل هذا التطبيق على دراسة تؤكد أن الضوء الأخضر النقى يمكن أيضا أن يقلل من شدة الصداع النصفى.

وهكذا فإن هذه النظارات الشمسية المصنوعة خصيصا لهذا الغرض تعمل على منع جميع أنواع الحزم الضوئية فيما عدا شريط ضيق من الضوء الأخضر النقى، وهو ما يفيد فى علاج الصداع.

وقال أحد الأطباء فى هذا السياق: "أكثر من 80 فى المائة من نوبات الصداع النصفى تفاقمت بسبب الحساسية للضوء، ما دفع العديد ممن يعانون الصداع النصفى إلى السعى للحصول على راحة فى الظلام، وعزل أنفسهم عن العمل والأسرة والأنشطة اليومية."


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