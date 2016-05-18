بالصور.. موريتانيا تفرج عن القيادى بحركة إلغاء الرق "بيرام ولد الداه"

حكمت المحكمة العليا فى العاصمة الموريتانية نواكشوط، بإطلاق سراح رئيس مبادرة "إيرا"والقيادى فى حركة إلغاء الرق "بيرام ولد الداه" ونائبه إبراهيم ولد بلال وذلك خلال جلستها أمس الثلاثاء.

وجاء حكم المحكمة العليا بعد اعتبارها تكييف المحكمة الابتدائية فى مدينة روصو خلال شهر يناير ومحكمة الاستئناف فى مدينة "ألاك" خلال أغسطس من العام 2015 كان خاطئا.

وبحسب وسائل إعلام موريتانية، اعتبرت المحكمة العليا أن اعتقال رئيس "إيرا" ونائبه كان ضمن قضية لا تتجاوز عقوبتها مدة سنة واحدة. وقررت المحكمة إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف بتشكيلة مغايرة.



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