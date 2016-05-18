انقطاع المياه عن قريتى " السادات" و "سلمانة" بشمال سيناء

أشتكى أهالى قريتى" السادات " و " سلمانة " بشمال سيناء، من انقطاع المياه عن منازلهم لليوم الخامس على التوالى، وأرسلوا استغاثات لكافة المسئولين دون جدوى.

وقال " سالم كريم " أحد السكان إن القريتين متجاورتين، وتقعا على الطريق الدولى العريش القنطرة فى نطاق مركز بئر العبد، وإن كافة سكان القريتين يعانون منذ 5 أيام مضت من انقطاع المياه عن منازلهم .

- أزمة "عطش" تضرب شمال سيناء والمسئولون: كله تمام.. 400 جنيه ثمن فنطاس المياه بالشيخ زويد و5 جنيهات للجركن فى العريش.. وانقطاع المياه عن قرى بئر العبد للأسبوع الثانى و"الجورة" تعطلت شبكاتها منذ 6 سنوات

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