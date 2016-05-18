إخلاء سبيل 8 أولياء أمور طلاب بكفالة ألف جنيه فى واقعة غش بكفر الشيخ

أمر المستشار أحمد فتحى قاضى المعارضات بمحكمة بيلا الجزئية بكفرالشيخ، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، إخلاء سبيل 8 من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمدينة بيلا بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات فى واقعة غش جماعى.

وكانت الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ قد ألقت القبض على المتهمين، على خلفية حيازتهم أوراق أسئلة وإجابات نموذجية، ومحاولتهم تسهيل أعمال الغش لأبنائهم خلال أدائهم امتحانات الشهادة الإعدادية.

وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وقرر قاضى المعارضات، مساء أمس الثلاثاء إخلاء سبيلهما بكفالة مالية.

حبس 11 شخصًا بكفر الشيخ لتورطهم فى عمليات غش وتعدى على ملاحظى امتحانات