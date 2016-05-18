محمد بن حمدان بن زايد يشهد حفل الاعتماد الأكاديمي لجامعة أبوظبي

شهد الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان في فندق «الريتز كارلتون» بأبوظبي مساء أول من أمس، حفل الاعتراف المؤسسي والاعتماد الأكاديمي العالمي من هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأميركية واللقاء السنوي لشركاء جامعة أبوظبي الاستراتيجيين برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي.

وحضر الحفل معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة وأحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة وناصر بن أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني وأعضاء مجلس أمناء الجامعة وعلي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي .

والدكتور نبيل إبراهيم مدير جامعة أبوظبي وعدد من القيادات التنفيذية في الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر المحلية ومؤسسات القطاع الخاص بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات المجتمعية الداعمة لمسيرة الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بجامعة أبوظبي.

وأكد علي سعيد بن حرمل الظاهري اعتزاز الجامعة بالإنجاز العالمي الذي دفع بها إلى مصاف الجامعات العالمية المرموقة وعزز من ريادتها لتصدر الرقم الأول في مؤشرات التنافسية الأكاديمية على المستوى العالمي.

مشيراً إلى أن الجامعة سجلت إنجازاً أكاديمياً فريداً بحصولها على الاعتراف المؤسسي والاعتماد الأكاديمي العالمي من مفوضية الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأميركية، ووفقاً لقرار المفوضية بمنح الاعتماد فإن جامعة أبوظبي استحقت هذا الاعتماد عن جدارة واستوفت المعايير المطلوبة.

وتم خلال الحفل تكريم الاتحاد النسائي العام تعبيراً عن اعتزاز جامعة أبوظبي بعلاقة الشراكة الوطيدة التي تجمعها مع مختلف المؤسسات المجتمعية من شركائها الاستراتيجيين.