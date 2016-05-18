ذوو الإعاقة..طموح وقدرات كامنة بحثاً عن مستقبل مهني

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أفردت مؤسسات وهيئات حكومية أعداداً ونسباً خاصة للباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة، كونهم ركناً أساسياً في المجتمع، لديهم قدراتهم وإمكاناتهم التي يجب أن تستغل بالشكل الأمثل، وبناء عليه فإن الكثير من هذه الجهات، رصدت عدداً من الوظائف لاستقطابهم، فضلاً عن تخصيص أرقام مستهدفة لتوظيفهم تشملها خططهم الاستراتيجية لإلحاقهم في وظائف محددة.

وأوضح راشد الفلاحي رئيس قسم الخدمات الألكترونية والذكية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن هناك 800 وظيفة وفرتها الجهات الحكومية المشاركة بالمعرض للباحثين عن وظائف من الشباب، وأنهم ارتأوا أن لا تخصص نسبة معينة للأشخاص ذوي الإعاقة كونهم يتساوون مع أقرانهم من الشباب، لافتاً أن التعيينات ستكون للأفضل والأنسب من حيث المؤهلات العلمية.

وأكد أن جزءاً كبيراً من هذه الوظائف المتوفرة تناسب في أعمالها ومهماتها هذه الشريحة المجتمعية، حتى لا يكون هناك عناء في كيفية القيام بالمهمات الوظيفية الموكولة إليهم، مشيراً إلى أن هناك منصة خاصة لاستقبال ذوي الإعاقة يقوم من خلالها فريق عمل متخصص في التواصل معهم وتعريفهم بما ينبغي عليهم عمله.

وأشار نبيل قائد مدير إدارة الثروة البشرية والشؤون الإدارية في موانئ دبي العالمية، أن لديهم حالياً 7 موظفين من ذوي الإعاقة يعملون في مهمات تناسب قدراتهم الإعاقية، وأنهم يخصصون 25 % من عدد الوظائف لهذه الشريحة، من خلال خططهم الاستراتيجية الحالية والمقبلة.

مفيداً أن موانئ دبي تراعي في توفيرها للوظائف كافة الإعاقات وأنواعها، بحيث يمكنهم توظيف قدرات أصحابها بالشكل الملائم بما لا يتعارض مع الأهداف الوظيفية المطلوبة من كل شخص.

وذكرت ريم العوابد مدير إدارة الموارد البشرية بهيئة تنمية المجتمع، أن هناك 2% من الوظائف مخصصة لذوي الإعاقة، حيث يتم التواصل معهم عبر قنوات عديدة لاستقطابهم وتوظيف قدراتهم العلمية والبدنية بشكل ينعكس إيجاباً عليهم كأفراد منتجين وفاعلين في المجتمع.

ومن خلال الاستفادة من البرامج المتعددة التي تتوفر بالهيئة لهم، خاصة أنهم يضعون هذه الشريحة المجتمعية ضمن أهدافهم، لافتة أن هناك كثيراً من ذوي الإعاقة الذين يعملون بالهيئة، ويقومون بمهامهم على أكمل وجه.

وأوضح أحمد الشامسي نائب مدير إدارة استقطاب المواهب في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن ذوي الإعاقة يحظون باهتمام كبير في خطط الهيئة عبر المشاريع والخطط التي تستقطب قدراتهم وتوظفها بالشكل الأمثل المناسب لهم.

موضحاً أن هناك 13 موظفاً من هذه الشريحة يعملون بالهيئة بشكل فاعل ومنتج، مؤكداً أن الخطط الاستراتيجية المستقبلية للهيئة تعمل على توفير عدد من الوظائف لإلحاقهم بها بشكل دوري سواء من خلال المعارض التوظيفية، أو من خلال القنوات المتوفرة للهيئة.

من جهته قال خميس المهيري مدير أول التوظيف في إدارة الموارد البشرية في جمارك دبي، أن هناك 2.5% من إجمالي الشواغر المتوفرة لديهم مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن هناك خططاً لديهم يعملون من خلالها على توزيع الوظائف المتوفرة لديهم حتى تكون ملائمة لكافة القدرات والإعاقات التي ترد إليهم.

خاصة أنهم يعملون على أن تأخذ هذه الشريحة المجتمعية حقها كاملاً فيما يعرض من وظائف، خاصة أن خطط الدولة ودبي بشكل خاص تعمل على دمجهم واستغلال قدراتهم بشكل جيد، وأن الوظائف المتاحة تتوفر بشكل دائم وليس من خلال معرض الإمارات للوظائف فقط.

وقال الشاب عدنان يوسف من ذوي الإعاقة، إنه حضر للمعرض للبحث عن وظيفة ملائمة لقدراته، خاصة أنه من ذوي الإعاقة الحركية، وإنه من خلال مشاهداته للأجنحة المشاركة للمؤسسات والهيئات، يستطيع أن يؤكد أن هناك اهتماماً بهم من خلال توفير وظائف ملائمة لقدراتهم من ناحية.

فضلاً عن الأعداد المتوفرة والتي تتيح مجالاً كبيراً لتوظيف عدد جيد من هذه الشريحة، لافتاً أنه بشكل خاص يحاول أن يبحث عن وظيفة تمكنه من تطوير قدراته العلمية للأفضل حتى يكون عنصراً فعالاً ومنتجاً في الجهة التي سيلتحق بالعمل لديها.