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برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

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برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016 برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

على الصعيد المهنى:
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رضاؤك الدائم عن قدراتك وتأديتك لعملك فى الحياة المهنية لمواليد برج العذراء قد يجعل طموحاتك تتوقف عن حد معين ، فاسعى أن تقدم المزيد من الأفكار الخاصة بالعمل لكى تصبح فى حال أفضل من ذلك.

على الصعيد العاطفي:
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الحياة العاطفية لبرج العذراء جيدة و تتمتع بالهدوء والرومانسية، فتواصلك الدائم مع شريكك يجعل علاقتكما تشع بالحب والرومانسية.

برج العذراء على الصعيد الصحى:
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الحالة الصحية لمواليد برج العذراء جيدة ولكن الإرهاق الذى تتعرض له بسبب العمل يحتاج لفترة قصيرة من الراحة والترفيه والتجديد.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء وجود بعض المشكلات مع اصدقاء مقربين لكن عليك ان تتعامل مع الاوضاع و المواقف بمرونة وبحكمة شديدة.
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مصر 365

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