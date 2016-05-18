برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

برج العذراء على الصعيد المهنى:رضاؤك الدائم عن قدراتك وتأديتك لعملك فى الحياة المهنية لمواليد برج العذراء قد يجعل طموحاتك تتوقف عن حد معين ، فاسعى أن تقدم المزيد من الأفكار الخاصة بالعمل لكى تصبح فى حال أفضل من ذلك.
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على الصعيد العاطفي:الحياة العاطفية لبرج العذراء جيدة و تتمتع بالهدوء والرومانسية، فتواصلك الدائم مع شريكك يجعل علاقتكما تشع بالحب والرومانسية.
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برج العذراء على الصعيد الصحى:الحالة الصحية لمواليد برج العذراء جيدة ولكن الإرهاق الذى تتعرض له بسبب العمل يحتاج لفترة قصيرة من الراحة والترفيه والتجديد.
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توقعات علماء الفلك لبرج العذراءيتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء وجود بعض المشكلات مع اصدقاء مقربين لكن عليك ان تتعامل مع الاوضاع و المواقف بمرونة وبحكمة شديدة.
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