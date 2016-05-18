برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

برج العذراء على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

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رضاؤك الدائم عن قدراتك وتأديتك لعملك فى الحياة المهنية لمواليد برج العذراء قد يجعل طموحاتك تتوقف عن حد معين ، فاسعى أن تقدم المزيد من الأفكار الخاصة بالعمل لكى تصبح فى حال أفضل من ذلك.الحياة العاطفية لبرج العذراء جيدة و تتمتع بالهدوء والرومانسية، فتواصلك الدائم مع شريكك يجعل علاقتكما تشع بالحب والرومانسية.الحالة الصحية لمواليد برج العذراء جيدة ولكن الإرهاق الذى تتعرض له بسبب العمل يحتاج لفترة قصيرة من الراحة والترفيه والتجديد.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء وجود بعض المشكلات مع اصدقاء مقربين لكن عليك ان تتعامل مع الاوضاع و المواقف بمرونة وبحكمة شديدة.