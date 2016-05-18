برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:على الصعيد المهنى لمواليد برج اللأسد الفترة المقبلة ستفاجئ بالكثير من عبارات الثناء على ادائك المهنى و حكمتك فى التصرف و طرقة تفكيرك ، فحاول أن تظهر قدرتك فى تجديد أفكارك بالعمل لتصبح أكثر تميزا .
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على الصعيد العاطفي:حالة من الاضطرابات والتوتر الشديد تصيب الحياة العاطفية لمواليد برج الأسد، فعليك أن تعمل جاهدا على استعادة المناخ الهادئ مع شريكك، فالتفاهم قد يقرب الأفكار ووجهات النظر.
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برج الأسد على الصعيد الصحي:على مواليد برج الأسد انتهاز أى فرصة من أجل الوصول لمزاج هادئ بعد التوترات التى تعرضت لها مؤخرا، "اليوجا" تجعلك أكثر هدوءا وتركيزا فحاول أن تمارسها بانتظام.
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توقعات علماء الفلك لبرج الأسديتوقع علماء الفلك لمواليد برج اللأسد أنجاز الكثير من المهام على أكمل وجه و التى تكلف بها ، اضافة الى أنك ستستعيد علاقة مع صديق قديم تأثرت هذه العلاقة السنوات الأخيرة.
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