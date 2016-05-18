برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

> على الصعيد المهنى لمواليد برج اللأسد الفترة المقبلة ستفاجئ بالكثير من عبارات الثناء على ادائك المهنى و حكمتك فى التصرف و طرقة تفكيرك ، فحاول أن تظهر قدرتك فى تجديد أفكارك بالعمل لتصبح أكثر تميزا . على الصعيد العاطفي:

> حالة من الاضطرابات والتوتر الشديد تصيب الحياة العاطفية لمواليد برج الأسد، فعليك أن تعمل جاهدا على استعادة المناخ الهادئ مع شريكك، فالتفاهم قد يقرب الأفكار ووجهات النظر. برج الأسد على الصعيد الصحي:

> على مواليد برج الأسد انتهاز أى فرصة من أجل الوصول لمزاج هادئ بعد التوترات التى تعرضت لها مؤخرا، "اليوجا" تجعلك أكثر هدوءا وتركيزا فحاول أن تمارسها بانتظام. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

> يتوقع علماء الفلك لمواليد برج اللأسد أنجاز الكثير من المهام على أكمل وجه و التى تكلف بها ، اضافة الى أنك ستستعيد علاقة مع صديق قديم تأثرت هذه العلاقة السنوات الأخيرة.

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شبكةعيونالإخبارية

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