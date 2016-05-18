برج الثور حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

> من المرجح أن تشعر بالتشتيت اليوم على الرغم من العمل المتراكم عليك، وربما تنغمس فى أنشطة غير منتجة املا فى الحصول على بعض الاسترخاء ولكن هذا يزيد من شعورك بالتوتر والقلق وليس العكس. على الصعيد العاطفي:

> تشعر بغضب شديد ورغبة قوية فى الانتقام من شريكك السابق ردا على ما ارتكبه بحقك من اخطاء ولكنك تدرك جيدًا ان الانتقام لن يفيدك والحل الأسلم أن تنسى هذه القصة الفاشلة، وتذكر أن التفكير طوال الوقت فى ضرورة نسيانها لن يجعلك تنساها ولا تتخطاها أبدا. برج الثور على الصعيد الصحي:

> هناك فرصة فى التقاط بعض العدوى الجلدية من إحدى الأدوات التى يتم استخدامها بشكل شائع بينك وبين الآخرين مثل مواد التجميل أو الأدوات الصحية التى يفترض أن يكون استخدامها حصريًا، فحاول أن تتجنب هذه الادوات وتحافظ على مستوى عال من النظافة للحفاظ على صحتك. تحتاج أيضا إلى حماية العين من الغبار والحساسية. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

> الضغط الشديد عليك يجعلك تنفجر وتنفس عن كل ما تشعر به وكل ما جعلك تشعر بالسوء فى وقت سابق، وهذا التطهير يمنحك شعورًا لطيفًا ويجعلك قادرًا على مواصلة العمل لتحقيق أهدافك.

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شبكةعيونالإخبارية

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