أخبار عاجلة

تقرير bein sport - برشلونة يصل تورينو لمواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل -
نقيب المحامين يوافق على إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة -
صديقة العميد نجوي كانت حافظة القراءن ابنها شهيد وحصلته -
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
بالصور.. نرصد مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الثور حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

Google+ Print
برج الثور حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016 برج الثور حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

برج الثور على الصعيد المهني:
>

من المرجح أن تشعر بالتشتيت اليوم على الرغم من العمل المتراكم عليك، وربما تنغمس فى أنشطة غير منتجة املا فى الحصول على بعض الاسترخاء ولكن هذا يزيد من شعورك بالتوتر والقلق وليس العكس.

على الصعيد العاطفي:
>

تشعر بغضب شديد ورغبة قوية فى الانتقام من شريكك السابق ردا على ما ارتكبه بحقك من اخطاء ولكنك تدرك جيدًا ان الانتقام لن يفيدك والحل الأسلم أن تنسى هذه القصة الفاشلة، وتذكر أن التفكير طوال الوقت فى ضرورة نسيانها لن يجعلك تنساها ولا تتخطاها أبدا.

برج الثور على الصعيد الصحي:
>

هناك فرصة فى التقاط بعض العدوى الجلدية من إحدى الأدوات التى يتم استخدامها بشكل شائع بينك وبين الآخرين مثل مواد التجميل أو الأدوات الصحية التى يفترض أن يكون استخدامها حصريًا، فحاول أن تتجنب هذه الادوات وتحافظ على مستوى عال من النظافة للحفاظ على صحتك. تحتاج أيضا إلى حماية العين من الغبار والحساسية.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
>

الضغط الشديد عليك يجعلك تنفجر وتنفس عن كل ما تشعر به وكل ما جعلك تشعر بالسوء فى وقت سابق، وهذا التطهير يمنحك شعورًا لطيفًا ويجعلك قادرًا على مواصلة العمل لتحقيق أهدافك.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى