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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 18/5/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 18/5/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 18/5/2016

على الصعيد المهني:
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الوقوف على الأخطاء التى ترتكبها فى العمل دون عمد، أول طريق الوصول إلى الحقيقة تحتاج إلى كثير من الحماس الذى ستكتسبه من خلال تعاملك مع الأصدقاء المحيطين فى العمل، لن تستطيع العمل بفردك خاصة فى بداية حياتك العملية، وعليك أن تختار من الأفكار ما يتناسب مع طبيعتك وشخصيتك.

على الصعيد العاطفى:
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انتظر حتى تتأكد من مشاعر الأشخاص نجوك، ولا تتسرع فى الحكم على أحد دون أن تعرفه معرفة جيدة، أنت من الشخصيات التى تسىء الظن بالمحيطين بها، ولا تتعامل مع الأشخاص بحسن نية، الشك هو الشىء المسيطر عليك دائماً، وتحتاج إلى إعطاء الثقة بشكل أكبر من ذلك، لا تتعمد أن تأذى الآخرين بإطلاق أحكام لا أساس لها من الصحة.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
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التدخين و الإفراط فى تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين هم الأسباب ارئيسية فى كثير من الأعراض المرضية التى تظهر عليك مثل الصداع المزمن وارتفاع ضغط الدم، حاول ان تتناول المياه بكميات كبير فة اليوم، وتجنب المشروبات المنبهة فى أوقات الليل حتى تتخلص من أعراض الإرهاق التى أصبحت لا تفارق وجهك.
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مصر 365

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