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برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

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برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016 برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:
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الانضباط والعمل الجاد من أهم مميزاتك . قد تكون فى مزاج محبط وتشعر باليأس من حياتك المهنية التى لا تسير على ما يرام، ومع ذلك، لا يجب أن تفقد ثقتك فى أن العمل الشاق يؤتى ثماره دائمًا أنت على الطريق الصحيح. من المهم الان أن تتمسك بهذا المسار.

على الصعيد العاطفي:
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هذا هو يوم المحير بالنسبة لك بقدر ما تشعر بالقلق إزاء العلاقات. سوف تفشل فى فهم الإجراءات والدوافع التى تحرك شريك حياتك. شعور غامض من القلق وعدم الرضا من المرجح أن يحدث فى داخلك أيضا. تحتاج إلى إعطاء الوقت لهذه العلاقة حتى تفهمها وتنمو بشكلها الطبيعى.

برج الحمل على الصعيد الصحي:
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أنت أكثر عرضة للإصابات اليوم، عليك أن تكون أكثر حرصا لتجنب السقوط والحوادث. ولا تتجاهل المسائل الصحية اليوم وإذا ظهر أى عارض غريب يجب أن تستشير الطبيب وإلا فإنها يمكن أن تحمل نسبة خطورة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
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قد تكون عرضة للخسارة المالية والعاطفية اليوم، ولكنك يمكنك حماية نفسك بسهولة من الفائدة الخاصة بك إذا كنت تنأى بنفسك عن الذين يحاولون سحبك وجرك إلى المعارك كى يحققون مكاسب شخصية لهم.

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مصر 365

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