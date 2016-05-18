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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016 برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

على الصعيد المهني:
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الكثير من مشاكلك فى العمل المواجهة هى الحل الوحيد لها. حاول أن تعبر عن وجهة نظرك وتصارح الآخرين بآرائك وبما يزعجك منهم كى تتمكن من العمل بارتياح والتفرغ للإنجاز والعمل.

على الصعيد العاطفي:
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لقد حان الوقت لإعادة النظر تماما فى موقفك بشأن شخص مميز فى حياتك. اليوم، سوف تأتى لك الفرصة لتعرف أكثر عن ذلك الشخص الذى كنت تنجذب له، والحديث معه بشكل مباشر بدلا من أى ألعاب أو حيل. هذا الشخص مختلف تماما ويتطلب الصدق الكامل والانفتاح منك.

برج الدلو على الصعيد الصحي:
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أحد أفراد أسرتك فى حاجة إلى الاهتمام الخاص بك كما أنه قد يكون عرضة لبعض الأمراض. وخلال اهتمامك برعاية المريض حافظ على نظافتك وغسل يديك بعد التمريض. لا تتجاهل صحتك أيضا. اليوم هو اليوم الذى تحتاج فيه لأن تكون واعيا من الأشياء الصغيرة كما قد تكون عرضة للمعاناة من عدد قليل من الإصابات الطفيفة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
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كنت تتلقى الكثير من الاهتمام من الجميع. قريبا ستلاحظ أعدائك بين الجميع. كن حذرا من التعامل مع هؤلاء الناس وهم يحاولون إثارتك واستفزازك من أجل أن ترتكب أخطاءً فادحة تجعلك تخسر الجميع حولك.

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مصر 365

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