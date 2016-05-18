برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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وهناك عدد من فرص العمل الجديدة والمختلفة تأتى فى طريقك اليوم. سيكون هناك اندفاع لعملاء أو زبائن جدد والعديد من المشاريع التى سيتم تقديمها لك بعضها يمكن أن تصبح مشروع أحلامك. من أجل استغلال هذه الفرصة، سيكون عليك للعمل بجد اليوم، واستمتع بكل دقيقة منه.اليوم، سوف نبدأ فى فهم أنك لن تستجيب للتلاعب من أى شخص آخر، وستبدأ فى رسم بعض الحدود صحية فى علاقاتك. عليك أن تفهم أنه لا ينبغى أن تسمح حتى للأشخاص الذين يحبونك بأن يتخذوا القرارات الخاصة بك لأن فى نهاية المطاف رأيك هو ما يهم.العافية ليست مجرد حالة الجسم ولكن أيضا حالة ذهنية واليوم هو أفضل يوم لتهتم بذلك، لقد حان الوقت لإزالة فوضى عقلك وتتصالح مع من أنت حقا وسوف تشعر بالرضا الذى حرمت منه لفترة طويلة.تحركات الكواكب تضمن أنك من المحتمل أن تكون عاطفيا فى الصباح وستحكم على المسائل المختلفة استنادا إلى حالتك العاطفية. وهذا قد يؤدى إلى بعض الأحكام الخاطئة، ولكن الأمور ستبدأ فى الاستقرار فى المساء وستصبح قادرًا على أن تأخذ وضعًا عمليًا أقوى.