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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016 برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

على الصعيد المهني:
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وهناك عدد من فرص العمل الجديدة والمختلفة تأتى فى طريقك اليوم. سيكون هناك اندفاع لعملاء أو زبائن جدد والعديد من المشاريع التى سيتم تقديمها لك بعضها يمكن أن تصبح مشروع أحلامك. من أجل استغلال هذه الفرصة، سيكون عليك للعمل بجد اليوم، واستمتع بكل دقيقة منه.

على الصعيد العاطفي:
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اليوم، سوف نبدأ فى فهم أنك لن تستجيب للتلاعب من أى شخص آخر، وستبدأ فى رسم بعض الحدود صحية فى علاقاتك. عليك أن تفهم أنه لا ينبغى أن تسمح حتى للأشخاص الذين يحبونك بأن يتخذوا القرارات الخاصة بك لأن فى نهاية المطاف رأيك هو ما يهم.

برج السرطان على الصعيد الصحي:
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العافية ليست مجرد حالة الجسم ولكن أيضا حالة ذهنية واليوم هو أفضل يوم لتهتم بذلك، لقد حان الوقت لإزالة فوضى عقلك وتتصالح مع من أنت حقا وسوف تشعر بالرضا الذى حرمت منه لفترة طويلة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
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تحركات الكواكب تضمن أنك من المحتمل أن تكون عاطفيا فى الصباح وستحكم على المسائل المختلفة استنادا إلى حالتك العاطفية. وهذا قد يؤدى إلى بعض الأحكام الخاطئة، ولكن الأمور ستبدأ فى الاستقرار فى المساء وستصبح قادرًا على أن تأخذ وضعًا عمليًا أقوى.
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مصر 365

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