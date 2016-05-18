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برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 18/5 /2016

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برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 18/5 /2016 برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 18/5 /2016

على الصعيد المهني:
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الأجواء مرتبكة الآن و الأوضاع تزادا سوءاً يوماص بعد يوم، حاول أن تتجنب الدخول فى أحاديث جانبية مع أحد الزملاء، ولا تنسى أن الأحاديث هى سبب المشكلات دائماً، ركز فى عملك و نفذ أفكارك بعيداً عن استشارات المحيطين حتى لا تجد نفسك مشتت بين مراقبة الأجواء وتنفيذ مهامك المهنية، فهذه الفترة تحتاج إلى تركيز فقط.

على الصعيد العاطفى:
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تفضل دائماً مصارحة الحبيب بمعظم المشكلات التى تعانى منها، وهذا ما يجعلك دائماً كبيراً فى نظره، خاصة ان الصراحة تضمن لكم علاقة قوية، بعيداً عن الشك أو سوء الظنون الذى يهدد كثير من العلاقات، أنت من الشخصيات التى تتقدم كثيراً قبل الإقبال على اى خطوات جادة، لكن الفرصة حالياً متاحة لاتخاذ خطوة رسمية فى علاقتك بالحبيب.

برج العقرب على الصعيد الصحي:
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حالتك الصحية جيدة، لكن السهر لفترات طويلة وعدم الحصول على ساعات كافية أهم ما يزعجك هذه الفترة، عليك بالتخلص من الأرق تناول التمر والحليب الدافىء قبل النوم، والاستعانة بحمام ساخن، ليساعدك على ارتخاء عضلات جسمك والتخلص من الإرهاق والتوتر.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فترة صعبة فى حياته المهنية تتطلب منه كثيراً من الرتكيز وتجنب التواجد فى الاجتماعات التى تحتوى على أحاديث كثيرة لا تفيد فى شىء سوء جلب المشكلات، علاقتك بالحبيب جيدة لكن عليك أى تدعمها بخطوات جديدة تزيد من قوتها.

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مصر 365

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