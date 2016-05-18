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برج القوس حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

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برج القوس حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016 برج القوس حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

برج القوس على الصعيد المهني:
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تحصل على مكاسب مالية غير متوقعة بالنسبة لك اليوم. تستطيع استعادة مبلغ كبير من المال الذى لم تعتقد أبدا أن تراه مرة أخرى من خلال متابعة الاستثمارات النائمة اليوم والحصول على أخبار جيدة غير متوقعة.

على الصعيد العاطفي:
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حركة الكواكب تجعل مشاعرك متألقة اليوم، وتجعلك تمنح شريكك شعورًا مريحًا وتجعله يشعر بأهميته، لقد حان الوقت المثالى للتشمس فى مجد الحب. اليوم قد تحصل على بعض الوقت الشخصى مع شريكك فاستمتع به

برج القوس على الصعيد الصحي:
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تحاول متابعة الكثير والكثير من الامور، التى تتسبب فى زيادة مستويات التوتر لديك فحاول أن تفعل أى شيء للحصول على الاسترخاء، وأن تنتبه لعينيك لأنها قد تعانى أيضًا بسبب مشاكل مع الحساسية، وحاول ان تغسل عينيك أكثر من مرة وتحصل على قدر كافٍ من النوم.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
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اليوم، أنت من المحتمل أن تكتشف مصدر جديد وغير مستغلة للسلطة فى داخلك. وأنت تدرك أنك لا تحتاج أى مساعدة خارجية فى التعامل مع المشاكل التى قد تواجهها. يمكنك بسهولة التعامل مع كل منهم بنفسك وهناك هو فى الواقع ينبوع القوة فى داخلك التى يمكن الاعتماد عليها.
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مصر 365

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