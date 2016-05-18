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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016 برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

على الصعيد المهني:
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على الصعيد المهنى لمواليد برج الحوت حالة من الاستقرار تسود الاجواء العملية ، لكن عليك أن تبتعد تماما عن مقارنة بزملائك و من حولك ، فتركيزك و اهتمامك بالعمل سيتيح لك فرصة كبيرة لتنل منصب مهم .

على الصعيد العاطفي:
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الحالة العاطفية لمواليد برج الحوت مشوشة و غير مستقرة فإهمالك هذه الايام لشريكك سوف يجعل العلاقة بينكما فى حالة من التوتر المستمر .

برج الحوت على الصعيد الصحي:
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الحالة الصحية لمواليد برج الحوت جيدة و لكن عليك أن تتناول الخضروات و الفواكه الطازجة لكى لا تتعرض لاضطرابات المعدة التى عانيت منها مؤخرا.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن حالتك المزاجية ستتحسن بنسبة كبيرة الايام القليلة المقبل لكن عليك ان تترك حياتك العملية جانبا و تتفرج لإعطاء نفسك جرعة من "الترفية".

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مصر 365

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