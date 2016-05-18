برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

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على الصعيد المهنى لمواليد برج الحوت حالة من الاستقرار تسود الاجواء العملية ، لكن عليك أن تبتعد تماما عن مقارنة بزملائك و من حولك ، فتركيزك و اهتمامك بالعمل سيتيح لك فرصة كبيرة لتنل منصب مهم .الحالة العاطفية لمواليد برج الحوت مشوشة و غير مستقرة فإهمالك هذه الايام لشريكك سوف يجعل العلاقة بينكما فى حالة من التوتر المستمر .الحالة الصحية لمواليد برج الحوت جيدة و لكن عليك أن تتناول الخضروات و الفواكه الطازجة لكى لا تتعرض لاضطرابات المعدة التى عانيت منها مؤخرا.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن حالتك المزاجية ستتحسن بنسبة كبيرة الايام القليلة المقبل لكن عليك ان تترك حياتك العملية جانبا و تتفرج لإعطاء نفسك جرعة من "الترفية".