برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

> كنت فى مزاج سيء اليوم أنت من المحتمل أن تتفوق فى أى وظيفة تنطوى على التفكير العميق والتأمل. ومن المرجح أن تؤدى بشكل جيد جدا فى مهنتك إذا كنت من المعلمين والدعاة والمحامين والمتحاورين والسياسيين. ومع ذلك تواجه مشكلة فى وضع خطط على المدى القصير وهذا قد يؤثر على التخطيط المالى الخاص بك. على الصعيد العاطفي:

> العلاقة الغرامية الخاصة بك عرضة لبعض المضاعفات حيث تشعر أنك غير قادر على الثقة بشريك حياتك إلى الحد الذى قد يجعلك تبدا التفكير فى إنهاء العلاقة الخاصة، ولكن قضايا طارئة قد تجعلك تعيد النظر فى الموضوع وتعيد تقييم العلاقة بينك وبين الشريك. برج الميزان على الصعيد الصحي:

> ستكون نشط جدا اجتماعيا وهو ما يجعلك تستهلك الكثير من الأطعمة الدهنية أو الثقيلة التى قد تعمل ضد صحتك. فحاول أن تأخذ حذرك وتزيد أيضًا من كمية الماء التى تشربها، وبعض الاعتدال سيكون ايجابى لمستوى طاقتك. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

> اليوم تركز بكثافة على القضايا العاطفية وتحاول بأقصى ما يمكنك أن تتجنب إحداث مشكلة ما لأن المشاكل قريبة جدًا منك ورغم ذلك فاليوم هو أفضل يوم لمعالجة أى مشكلة حيوية واللجوء إلى المواجهة.

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شبكةعيونالإخبارية

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