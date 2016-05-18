حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 18 مايو 2016

برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

>برج الجدى على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الجدى على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

>برج العذراء على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

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>برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الأسد على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الثور على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 18/5/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 18/5 /2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب:

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برج القوس حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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>برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 18/5/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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على الصعيد المهنى لمواليد برج الحوت حالة من الاستقرار تسود الاجواء العملية ، لكن عليك أن تبتعد تماما عن مقارنة بزملائك و من حولك ، فتركيزك و اهتمامك بالعمل سيتيح لك فرصة كبيرة لتنل منصب مهم .الحالة العاطفية لمواليد برج الحوت مشوشة و غير مستقرة فإهمالك هذه الايام لشريكك سوف يجعل العلاقة بينكما فى حالة من التوتر المستمر .الحالة الصحية لمواليد برج الحوت جيدة و لكن عليك أن تتناول الخضروات و الفواكه الطازجة لكى لا تتعرض لاضطرابات المعدة التى عانيت منها مؤخرا.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن حالتك المزاجية ستتحسن بنسبة كبيرة الايام القليلة المقبل لكن عليك ان تترك حياتك العملية جانبا و تتفرج لإعطاء نفسك جرعة من "الترفية".الحياة المهنية لمواليد برج الجدى لا تتمتع بالاستقرار فعليك أن تفكر جيدا لتجد سبب هذه الاضطرابات التى المت بالعمل خلال الفترة الماضية، وعليك أن تتحلى بالصبر لتجز المزيد من المهام.خصص مساحة من وقتك للاهتمام و التركيز فى تفاصيل حياة شريكك اليومية، لكى تقوى علاقتكما وتصبح أكثر رومانسية.الحالة الصحية لمواليد برج الجدى غير مستقرة ، فإهمالك المستمر لتعليمات الطبيب قد يجعلك تتعرض لوعكة صحية قريبا، فاهتم بصحتك و بتناول العقاقير الطبيعة فى الوقت المخصص لها.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى مكافئة مالية تحصل عليها قريبا، فعليك أن تكون اكثر طموحا وتركيزا فى العمل.رضاؤك الدائم عن قدراتك وتأديتك لعملك فى الحياة المهنية لمواليد برج العذراء قد يجعل طموحاتك تتوقف عن حد معين ، فاسعى أن تقدم المزيد من الأفكار الخاصة بالعمل لكى تصبح فى حال أفضل من ذلك.الحياة العاطفية لبرج العذراء جيدة و تتمتع بالهدوء والرومانسية، فتواصلك الدائم مع شريكك يجعل علاقتكما تشع بالحب والرومانسية.الحالة الصحية لمواليد برج العذراء جيدة ولكن الإرهاق الذى تتعرض له بسبب العمل يحتاج لفترة قصيرة من الراحة والترفيه والتجديد.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء وجود بعض المشكلات مع اصدقاء مقربين لكن عليك ان تتعامل مع الاوضاع و المواقف بمرونة وبحكمة شديدة.على الصعيد المهنى لمواليد برج اللأسد الفترة المقبلة ستفاجئ بالكثير من عبارات الثناء على ادائك المهنى و حكمتك فى التصرف و طرقة تفكيرك ، فحاول أن تظهر قدرتك فى تجديد أفكارك بالعمل لتصبح أكثر تميزا .حالة من الاضطرابات والتوتر الشديد تصيب الحياة العاطفية لمواليد برج الأسد، فعليك أن تعمل جاهدا على استعادة المناخ الهادئ مع شريكك، فالتفاهم قد يقرب الأفكار ووجهات النظر.على مواليد برج الأسد انتهاز أى فرصة من أجل الوصول لمزاج هادئ بعد التوترات التى تعرضت لها مؤخرا، "اليوجا" تجعلك أكثر هدوءا وتركيزا فحاول أن تمارسها بانتظام.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج اللأسد أنجاز الكثير من المهام على أكمل وجه و التى تكلف بها ، اضافة الى أنك ستستعيد علاقة مع صديق قديم تأثرت هذه العلاقة السنوات الأخيرة.من المرجح أن تشعر بالتشتيت اليوم على الرغم من العمل المتراكم عليك، وربما تنغمس فى أنشطة غير منتجة املا فى الحصول على بعض الاسترخاء ولكن هذا يزيد من شعورك بالتوتر والقلق وليس العكس.تشعر بغضب شديد ورغبة قوية فى الانتقام من شريكك السابق ردا على ما ارتكبه بحقك من اخطاء ولكنك تدرك جيدًا ان الانتقام لن يفيدك والحل الأسلم أن تنسى هذه القصة الفاشلة، وتذكر أن التفكير طوال الوقت فى ضرورة نسيانها لن يجعلك تنساها ولا تتخطاها أبدا.هناك فرصة فى التقاط بعض العدوى الجلدية من إحدى الأدوات التى يتم استخدامها بشكل شائع بينك وبين الآخرين مثل مواد التجميل أو الأدوات الصحية التى يفترض أن يكون استخدامها حصريًا، فحاول أن تتجنب هذه الادوات وتحافظ على مستوى عال من النظافة للحفاظ على صحتك. تحتاج أيضا إلى حماية العين من الغبار والحساسية.الضغط الشديد عليك يجعلك تنفجر وتنفس عن كل ما تشعر به وكل ما جعلك تشعر بالسوء فى وقت سابق، وهذا التطهير يمنحك شعورًا لطيفًا ويجعلك قادرًا على مواصلة العمل لتحقيق أهدافك.الوقوف على الأخطاء التى ترتكبها فى العمل دون عمد، أول طريق الوصول إلى الحقيقة تحتاج إلى كثير من الحماس الذى ستكتسبه من خلال تعاملك مع الأصدقاء المحيطين فى العمل، لن تستطيع العمل بفردك خاصة فى بداية حياتك العملية، وعليك أن تختار من الأفكار ما يتناسب مع طبيعتك وشخصيتك.انتظر حتى تتأكد من مشاعر الأشخاص نجوك، ولا تتسرع فى الحكم على أحد دون أن تعرفه معرفة جيدة، أنت من الشخصيات التى تسىء الظن بالمحيطين بها، ولا تتعامل مع الأشخاص بحسن نية، الشك هو الشىء المسيطر عليك دائماً، وتحتاج إلى إعطاء الثقة بشكل أكبر من ذلك، لا تتعمد أن تأذى الآخرين بإطلاق أحكام لا أساس لها من الصحة.التدخين و الإفراط فى تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين هم الأسباب ارئيسية فى كثير من الأعراض المرضية التى تظهر عليك مثل الصداع المزمن وارتفاع ضغط الدم، حاول ان تتناول المياه بكميات كبير فة اليوم، وتجنب المشروبات المنبهة فى أوقات الليل حتى تتخلص من أعراض الإرهاق التى أصبحت لا تفارق وجهك.الانضباط والعمل الجاد من أهم مميزاتك . قد تكون فى مزاج محبط وتشعر باليأس من حياتك المهنية التى لا تسير على ما يرام، ومع ذلك، لا يجب أن تفقد ثقتك فى أن العمل الشاق يؤتى ثماره دائمًا أنت على الطريق الصحيح. من المهم الان أن تتمسك بهذا المسار.هذا هو يوم المحير بالنسبة لك بقدر ما تشعر بالقلق إزاء العلاقات. سوف تفشل فى فهم الإجراءات والدوافع التى تحرك شريك حياتك. شعور غامض من القلق وعدم الرضا من المرجح أن يحدث فى داخلك أيضا. تحتاج إلى إعطاء الوقت لهذه العلاقة حتى تفهمها وتنمو بشكلها الطبيعى.أنت أكثر عرضة للإصابات اليوم، عليك أن تكون أكثر حرصا لتجنب السقوط والحوادث. ولا تتجاهل المسائل الصحية اليوم وإذا ظهر أى عارض غريب يجب أن تستشير الطبيب وإلا فإنها يمكن أن تحمل نسبة خطورة.قد تكون عرضة للخسارة المالية والعاطفية اليوم، ولكنك يمكنك حماية نفسك بسهولة من الفائدة الخاصة بك إذا كنت تنأى بنفسك عن الذين يحاولون سحبك وجرك إلى المعارك كى يحققون مكاسب شخصية لهم.الكثير من مشاكلك فى العمل المواجهة هى الحل الوحيد لها. حاول أن تعبر عن وجهة نظرك وتصارح الآخرين بآرائك وبما يزعجك منهم كى تتمكن من العمل بارتياح والتفرغ للإنجاز والعمل.لقد حان الوقت لإعادة النظر تماما فى موقفك بشأن شخص مميز فى حياتك. اليوم، سوف تأتى لك الفرصة لتعرف أكثر عن ذلك الشخص الذى كنت تنجذب له، والحديث معه بشكل مباشر بدلا من أى ألعاب أو حيل. هذا الشخص مختلف تماما ويتطلب الصدق الكامل والانفتاح منك.أحد أفراد أسرتك فى حاجة إلى الاهتمام الخاص بك كما أنه قد يكون عرضة لبعض الأمراض. وخلال اهتمامك برعاية المريض حافظ على نظافتك وغسل يديك بعد التمريض. لا تتجاهل صحتك أيضا. اليوم هو اليوم الذى تحتاج فيه لأن تكون واعيا من الأشياء الصغيرة كما قد تكون عرضة للمعاناة من عدد قليل من الإصابات الطفيفة.كنت تتلقى الكثير من الاهتمام من الجميع. قريبا ستلاحظ أعدائك بين الجميع. كن حذرا من التعامل مع هؤلاء الناس وهم يحاولون إثارتك واستفزازك من أجل أن ترتكب أخطاءً فادحة تجعلك تخسر الجميع حولكوهناك عدد من فرص العمل الجديدة والمختلفة تأتى فى طريقك اليوم. سيكون هناك اندفاع لعملاء أو زبائن جدد والعديد من المشاريع التى سيتم تقديمها لك بعضها يمكن أن تصبح مشروع أحلامك. من أجل استغلال هذه الفرصة، سيكون عليك للعمل بجد اليوم، واستمتع بكل دقيقة منه.اليوم، سوف نبدأ فى فهم أنك لن تستجيب للتلاعب من أى شخص آخر، وستبدأ فى رسم بعض الحدود صحية فى علاقاتك. عليك أن تفهم أنه لا ينبغى أن تسمح حتى للأشخاص الذين يحبونك بأن يتخذوا القرارات الخاصة بك لأن فى نهاية المطاف رأيك هو ما يهم.العافية ليست مجرد حالة الجسم ولكن أيضا حالة ذهنية واليوم هو أفضل يوم لتهتم بذلك، لقد حان الوقت لإزالة فوضى عقلك وتتصالح مع من أنت حقا وسوف تشعر بالرضا الذى حرمت منه لفترة طويلة.تحركات الكواكب تضمن أنك من المحتمل أن تكون عاطفيا فى الصباح وستحكم على المسائل المختلفة استنادا إلى حالتك العاطفية. وهذا قد يؤدى إلى بعض الأحكام الخاطئة، ولكن الأمور ستبدأ فى الاستقرار فى المساء وستصبح قادرًا على أن تأخذ وضعًا عمليًا أقوى.الأجواء مرتبكة الآن و الأوضاع تزادا سوءاً يوماص بعد يوم، حاول أن تتجنب الدخول فى أحاديث جانبية مع أحد الزملاء، ولا تنسى أن الأحاديث هى سبب المشكلات دائماً، ركز فى عملك و نفذ أفكارك بعيداً عن استشارات المحيطين حتى لا تجد نفسك مشتت بين مراقبة الأجواء وتنفيذ مهامك المهنية، فهذه الفترة تحتاج إلى تركيز فقط.تفضل دائماً مصارحة الحبيب بمعظم المشكلات التى تعانى منها، وهذا ما يجعلك دائماً كبيراً فى نظره، خاصة ان الصراحة تضمن لكم علاقة قوية، بعيداً عن الشك أو سوء الظنون الذى يهدد كثير من العلاقات، أنت من الشخصيات التى تتقدم كثيراً قبل الإقبال على اى خطوات جادة، لكن الفرصة حالياً متاحة لاتخاذ خطوة رسمية فى علاقتك بالحبيب.حالتك الصحية جيدة، لكن السهر لفترات طويلة وعدم الحصول على ساعات كافية أهم ما يزعجك هذه الفترة، عليك بالتخلص من الأرق تناول التمر والحليب الدافىء قبل النوم، والاستعانة بحمام ساخن، ليساعدك على ارتخاء عضلات جسمك والتخلص من الإرهاق والتوتر.يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فترة صعبة فى حياته المهنية تتطلب منه كثيراً من الرتكيز وتجنب التواجد فى الاجتماعات التى تحتوى على أحاديث كثيرة لا تفيد فى شىء سوء جلب المشكلات، علاقتك بالحبيب جيدة لكن عليك أى تدعمها بخطوات جديدة تزيد من قوتها.تحصل على مكاسب مالية غير متوقعة بالنسبة لك اليوم. تستطيع استعادة مبلغ كبير من المال الذى لم تعتقد أبدا أن تراه مرة أخرى من خلال متابعة الاستثمارات النائمة اليوم والحصول على أخبار جيدة غير متوقعة.حركة الكواكب تجعل مشاعرك متألقة اليوم، وتجعلك تمنح شريكك شعورًا مريحًا وتجعله يشعر بأهميته، لقد حان الوقت المثالى للتشمس فى مجد الحب. اليوم قد تحصل على بعض الوقت الشخصى مع شريكك فاستمتع بهتحاول متابعة الكثير والكثير من الامور، التى تتسبب فى زيادة مستويات التوتر لديك فحاول أن تفعل أى شيء للحصول على الاسترخاء، وأن تنتبه لعينيك لأنها قد تعانى أيضًا بسبب مشاكل مع الحساسية، وحاول ان تغسل عينيك أكثر من مرة وتحصل على قدر كافٍ من النوم.اليوم، أنت من المحتمل أن تكتشف مصدر جديد وغير مستغلة للسلطة فى داخلك. وأنت تدرك أنك لا تحتاج أى مساعدة خارجية فى التعامل مع المشاكل التى قد تواجهها. يمكنك بسهولة التعامل مع كل منهم بنفسك وهناك هو فى الواقع ينبوع القوة فى داخلك التى يمكن الاعتماد عليها.كنت فى مزاج سيء اليوم أنت من المحتمل أن تتفوق فى أى وظيفة تنطوى على التفكير العميق والتأمل. ومن المرجح أن تؤدى بشكل جيد جدا فى مهنتك إذا كنت من المعلمين والدعاة والمحامين والمتحاورين والسياسيين. ومع ذلك تواجه مشكلة فى وضع خطط على المدى القصير وهذا قد يؤثر على التخطيط المالى الخاص بك.العلاقة الغرامية الخاصة بك عرضة لبعض المضاعفات حيث تشعر أنك غير قادر على الثقة بشريك حياتك إلى الحد الذى قد يجعلك تبدا التفكير فى إنهاء العلاقة الخاصة، ولكن قضايا طارئة قد تجعلك تعيد النظر فى الموضوع وتعيد تقييم العلاقة بينك وبين الشريك.ستكون نشط جدا اجتماعيا وهو ما يجعلك تستهلك الكثير من الأطعمة الدهنية أو الثقيلة التى قد تعمل ضد صحتك. فحاول أن تأخذ حذرك وتزيد أيضًا من كمية الماء التى تشربها، وبعض الاعتدال سيكون ايجابى لمستوى طاقتك.اليوم تركز بكثافة على القضايا العاطفية وتحاول بأقصى ما يمكنك أن تتجنب إحداث مشكلة ما لأن المشاكل قريبة جدًا منك ورغم ذلك فاليوم هو أفضل يوم لمعالجة أى مشكلة حيوية واللجوء إلى المواجهة.