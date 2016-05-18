مشاجرة بين أفراد أمن دار أيتام بـ6 أكتوبر ونزلاء الدار

نشبت مشاجرة بين أفراد الأمن المعينين لتأمين إحدى دور الأيتام بمدينة 6 أكتوبر، وبين عدد من نزلاء الدار بسبب الخلاف على الإجراءات الأمنية، حيث تم القبض على 7 من الطرفين.

وتلقى العميد محى سلامة رئيس مباحث قطاع أكتوبر بلاغاً يفيد بنشوب مشاجرة بدار أيتام بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشادة كلامية وقعت بين نزلاء الدار وبين أفراد الأمن المعينين لتأمين الدار بسبب تشديد الإجراءات الأمنية تطورت إلى مشاجرة، حيث تم إلقاء القبض على على 7 أشخاص والسيطرة على المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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