انتخاب عبد الله محارب مديرا عاما للألكسو 2017- 2021

أعلن المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) مساء أمس الثلاثاء، انتخاب الدكتور عبد الله حمد محارب مديرا عاما للمنظمة لولاية جديدة تبدأ من 1 فبراير 2017 وتنتهى فى 31 يناير 2021.

جاء ذلك لدى انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للألكسو، بالعاصمة التونسية، تحت رعاية الرئيس التونسى محمد الباجى قايد السبسى وإشراف السيد الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية. وفى كلمته أكدّ المدير العام للمنظمة أ.د. عبد الله حمد محارب على ما تم من إنجاز المبنى الجديد وإخراجه فى أحسن صورة ممكنة كما تحدّث عن أهمية الحضور الإعلامى للألكسو إيمانا منها بمحورية الإعلام فى زمن السماوات المفتوحة وشبكات التواصل الاجتماعى من أجل تقديم رؤية المنظمة فى مجالات تخصصها.

وقد استهلت الجلسة وزيرة التربية للجمهورية الجزائرية، نورية بن غبريط، التى أشادت بعمل الألكسو فى تنظيم المؤتمر العام وهنأت المملكة العربية السعودية برئاسة الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر العام. كما أشارت إلى تجربة الجزائر التعليمية الرائدة وانخراطها فى أهداف الألفية الإنمائية وأهداف اليونسكو للتربية 2030.

كما تحدّث المدير العام عن سعى المنظمة إلى التحوّل من مؤسسة ورقية بيروقراطية إلى إدارة تُسيّر بنظام الحوكمة الذكية، كما أنها ستعمل على إصدار النسخة الفرنسية والإنجليزية لموقعها على الإنترنت.

ومن جانب آخر نقلت كلمة رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد فى كلمته، التى ألقاها نيابة عنه الدكتور ناجى جلول، وزير التربية التونسى تحية رئيس الجمهورية التونسية، الباجى قايد السبسى معبّرا عن دعم تونس المتواصل للمنظمة ولمخططاتها الاستراتيجية وجهودها المبذولة فى تعزيز العمل العربى المشترك.

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