أخبار عاجلة

تقرير bein sport - برشلونة يصل تورينو لمواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل -
نقيب المحامين يوافق على إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة -
صديقة العميد نجوي كانت حافظة القراءن ابنها شهيد وحصلته -
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
بالصور.. نرصد مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

انتخاب عبد الله محارب مديرا عاما للألكسو 2017- 2021

Google+ Print
انتخاب عبد الله محارب مديرا عاما للألكسو 2017- 2021 انتخاب عبد الله محارب مديرا عاما للألكسو 2017- 2021
أعلن المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) مساء أمس الثلاثاء، انتخاب الدكتور عبد الله حمد محارب مديرا عاما للمنظمة لولاية جديدة تبدأ من 1 فبراير 2017 وتنتهى فى 31 يناير 2021.

جاء ذلك لدى انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للألكسو، بالعاصمة التونسية، تحت رعاية الرئيس التونسى محمد الباجى قايد السبسى وإشراف السيد الحبيب الصيد، رئيس التونسية. وفى كلمته أكدّ المدير العام للمنظمة أ.د. عبد الله حمد محارب على ما تم من إنجاز المبنى الجديد وإخراجه فى أحسن صورة ممكنة كما تحدّث عن أهمية الحضور الإعلامى للألكسو إيمانا منها بمحورية الإعلام فى زمن السماوات المفتوحة وشبكات التواصل الاجتماعى من أجل تقديم رؤية المنظمة فى مجالات تخصصها.

وقد استهلت الجلسة وزيرة التربية للجمهورية الجزائرية، نورية بن غبريط، التى أشادت بعمل الألكسو فى تنظيم المؤتمر العام وهنأت المملكة العربية برئاسة الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر العام. كما أشارت إلى تجربة الجزائر التعليمية الرائدة وانخراطها فى أهداف الألفية الإنمائية وأهداف اليونسكو للتربية 2030.

كما تحدّث المدير العام عن سعى المنظمة إلى التحوّل من مؤسسة ورقية بيروقراطية إلى إدارة تُسيّر بنظام الحوكمة الذكية، كما أنها ستعمل على إصدار النسخة الفرنسية والإنجليزية لموقعها على الإنترنت.

ومن جانب آخر نقلت كلمة رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد فى كلمته، التى ألقاها نيابة عنه الدكتور ناجى جلول، وزير التربية التونسى تحية رئيس الجمهورية التونسية، الباجى قايد السبسى معبّرا عن دعم تونس المتواصل للمنظمة ولمخططاتها الاستراتيجية وجهودها المبذولة فى تعزيز العمل العربى المشترك.

انطلاق فعاليات "الملتقى العربى بين الأدب والصحافة" فى تونس السبت المقبل
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين