معاون وزير التموين لـ"خالد صلاح": تعاقدنا لشراء 20 ألف طن أرز محلى

أكد وائل عباس، معاون وزير التموين ، أن الوزارة تعتمد على المنظومة الزكية، من خلال الرصد الميدانى بالشارع وتقصى آراء المواطنين على أرض الواقع، بجانب الرصد الإلكترونى لكشف حجم ونسب المبيعات والحصص التموينية، مضيفاً :" نراهم على وعى المواطن".

وقال "عباس"، فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الوزارة تعاقدت لشراء 20 ألف طن أرز من السوق المحلى، لمواجهة نقص سلعة الأرز وارتفاع أسعارها، مضيفاً:"استطعنا توفير الأرز بـ 4.5 فى المجمعات الاستهلاكية سواء فى المنظومة الحرة أو منظومة التموين".

وفيما يتعلق بالبطاقات التموينية، أشار إلى أنه جار تنقية البطاقات بالتعاون مع شركة "أيام" التابعة للإنتاج الحربى، من خلال استبعاد البطاقات المزدوجة.

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