أخبار عاجلة

تقرير bein sport - برشلونة يصل تورينو لمواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل -
نقيب المحامين يوافق على إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة -
صديقة العميد نجوي كانت حافظة القراءن ابنها شهيد وحصلته -
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
بالصور.. نرصد مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بعد دعوة السيسى لاستئناف مفاوضات السلام..عمرو أديب:"القطريين يبكون بالدموع"

Google+ Print
بعد دعوة السيسى لاستئناف مفاوضات السلام..عمرو أديب:"القطريين يبكون بالدموع" بعد دعوة السيسى لاستئناف مفاوضات السلام..عمرو أديب:"القطريين يبكون بالدموع"
قال الإعلامى عمرو أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث عن أفكار ورؤوس مواضيع، من خلال دعوته للإسرائيليين والفلسطنيين للتوقيع على اتفاقية سلام، مؤكداً أن لها دور واضح فى ذلك.

واستطرد أديب: "القطريين ينظرون بالدموع للرئيس، وهيطلعوه خاين وعميل، على الرغم أنهم كانوا واخدين وزيرة الخارجية الإسرائيلية ليفنى فى زيارة لقطر وفرجوها على قناة الجزيرة".

وأوضح أديب، عبر برنامجه "القاهرة اليوم"، المذاع على فضائية "اليوم"، أن هناك فرق كبير بين ما قاله الرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما بادر بالسلام فى القدس وبين ما قاله الرئيس اليوم، مؤكداً أن السادات عندما بادر بالسلام فتحدث عن حل لدوليتين بينهم حرب وسلام، أما الرئيس السيسى اليوم معه كل أرضه ولا ينقصه سلام مع إسرائيل، ويتحدث عن السلام".

وأكد أديب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى غير اتفاقية السلام وأصبحت قواته فى المنطقة (ب) والمنطقة (ج) فى سيناء، متابعاً "سابقاً أى عسكرى كان لا يستطيع الذهاب إلى هناك وحالياً الجندى الإسرائيلى شايف العسكرى المصرى يمارس سيادته على أرضه لأخر شبر".

وشدد أديب، على أن موقف الرئيس السادات يختلف تماماً عن موقف الرئيس السيسى فى دعوته للسلام اليوم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خاصة أنه لا يبحث عن دور لأنه ليس بحاجة له.

ووجه أديب حديثه لمن يقول أن الرئيس يريد سلام مع إسرائيل قائلاً: "عشان يحصل سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين لازم نقعد مع أبو مازن ونيتناهو، وعايز أقول للناس اللى بتستعبط وعايشة فى شغل الطهارة زيادة عن اللزوم، بلاش عته والنبى، ومصر بعدما كانت منكبة على مشاكلها الداخلية فقط بدأت تنظر للإقليم، ومصر تبدأ بعد أن ضمدت جروحها تنظر إلى حدودها وما قدمه الرئيس اليوم يؤكد دور مصر فى المنطقة".

- بالفيديو.. السيسي يحيى المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.. الرئيس: "كامب ديفيد" كتبت صفحة مضيئة فى تاريخ المنطقة.. وحل قضية فلسطين سيجعل السلام أكثر دفئا.. ويؤكد: مستعدون لبذل الجهود لتحقيق السلام
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش