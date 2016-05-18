بعد دعوة السيسى لاستئناف مفاوضات السلام..عمرو أديب:"القطريين يبكون بالدموع"

قال الإعلامى عمرو أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث عن أفكار ورؤوس مواضيع، من خلال دعوته للإسرائيليين والفلسطنيين للتوقيع على اتفاقية سلام، مؤكداً أن مصر لها دور واضح فى ذلك.

واستطرد أديب: "القطريين ينظرون بالدموع للرئيس، وهيطلعوه خاين وعميل، على الرغم أنهم كانوا واخدين وزيرة الخارجية الإسرائيلية ليفنى فى زيارة لقطر وفرجوها على قناة الجزيرة".

وأوضح أديب، عبر برنامجه "القاهرة اليوم"، المذاع على فضائية "اليوم"، أن هناك فرق كبير بين ما قاله الرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما بادر بالسلام فى القدس وبين ما قاله الرئيس اليوم، مؤكداً أن السادات عندما بادر بالسلام فتحدث عن حل لدوليتين بينهم حرب وسلام، أما الرئيس السيسى اليوم معه كل أرضه ولا ينقصه سلام مع إسرائيل، ويتحدث عن السلام".

وأكد أديب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى غير اتفاقية السلام وأصبحت قواته فى المنطقة (ب) والمنطقة (ج) فى سيناء، متابعاً "سابقاً أى عسكرى كان لا يستطيع الذهاب إلى هناك وحالياً الجندى الإسرائيلى شايف العسكرى المصرى يمارس سيادته على أرضه لأخر شبر".

وشدد أديب، على أن موقف الرئيس السادات يختلف تماماً عن موقف الرئيس السيسى فى دعوته للسلام اليوم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خاصة أنه لا يبحث عن دور لأنه ليس بحاجة له.

ووجه أديب حديثه لمن يقول أن الرئيس يريد سلام مع إسرائيل قائلاً: "عشان يحصل سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين لازم نقعد مع أبو مازن ونيتناهو، وعايز أقول للناس اللى بتستعبط وعايشة فى شغل الطهارة زيادة عن اللزوم، بلاش عته والنبى، ومصر بعدما كانت منكبة على مشاكلها الداخلية فقط بدأت تنظر للإقليم، ومصر تبدأ بعد أن ضمدت جروحها تنظر إلى حدودها وما قدمه الرئيس اليوم يؤكد دور مصر فى المنطقة".

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