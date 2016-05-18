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متمردون والحكومة السورية يتبادلون سجناء خارج حلب

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متمردون والحكومة السورية يتبادلون سجناء خارج حلب متمردون والحكومة السورية يتبادلون سجناء خارج حلب
قال نشطاء، إن متمردين سوريين تبادلوا سجناء ومقاتلين قتلى مع القوات الحكومية خارج مدينة حلب شمالى البلاد، التى شهدت بعض أعنف المعارك خلال الأسابيع الأخيرة.

وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان الذى يتخذ من بريطانيا مقرا لها، بأن المتمردين أطلقوا سراح 25 سجينا وسلموا سبعين جثة إلى القوات الحكومية مقابل تسلمهم 12 سجينا و11 جثة كانوا لدى ، فى اتفاق رتبه الهلال الأحمر السوري.

وقال مأمون الخطيب، رئيس وكالة (شهبا برس) الحقوقية، إن ما حدث إحدى أكبر عمليات التبادل فى الآونة الأخيرة بين الجانبين، لكنه لم يشر إلى أى هدنة بينهما.
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