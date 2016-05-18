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يد - حسن يسري يكشف لماذا بكى بحرقة أمام الترجي في نهائي إفريقيا

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يد - حسن يسري يكشف لماذا بكى بحرقة أمام الترجي في نهائي إفريقيا يد - حسن يسري يكشف لماذا بكى بحرقة أمام الترجي في نهائي إفريقيا

كشف حسن يسري نجم فريق كرة اليد بالزمالك عن أسبابه بكائه بحرقة في مباراة الفريق ضد الترجي التونسي بنهائي كأس الكؤوس الإفريقية يوم السبت.

وتوج الزمالك بلقب البطولة بطريقة درامية، إذ كان متأخرا حتى الدقيقة الأخيرة بهدف، قبل أن يسجل هدفين وينتصر.

ورصدت الكاميرات دموع حسن يسري تنهمر بشدة عندما احتسب حكم اللقاء رمية جزاء للزمالك في اللحظات الأخيرة والنتيجة تشير إلى التعادل 25-25.

وقال حسن يسري في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الثلاثاء: "بكيت لأنها كانت مباراتي الأخيرة مع الفريق وكنت أتمنى التتويج بها".

وأضاف "شعرت بضغوط كبيرة فوق أكتافي لخوفي من بداية انهيار جيل كرة اليد بالزمالك في حالة خسارة هذه البطولة".

الزمالك خسر كأس السوبر الإفريقي على يد الترجي قبل انطلاق هذه البطولة.

وأتم يسري "عندما احتسب الحكم رمية الجزاء انفلتت أعصابي وبكيت بسبب كل هذه الضغوط".

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