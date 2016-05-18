بالصور: فيفي عبده تختار مواهب جديدة لعمل مسرحي

في تجربة جديدة لها، تعاقدت الفنانة فيفي عبده على تقديم 12 عرضاً مسرحياً.

وأجرت فيفي خلال الأيام الماضية اختبارات لبعض الوجوه الجديدة، لاختيارها لتشارك معها في العروض المسرحية.

وأثناء الاختبارات قالت فيفي للمتبارين "يا جماعة إحنا مش عاملين الموضوع ده سبوبة، أو تسلية لغرض ما، أنا عاملاه عشان وأنا في سنكم كان نفسي حد يقف جنبي، وإحنا هنبقى عيلة واحدة، وهانعيش مع بعض في الكواليس، وأنا مش هعمل مسرحية واحدة أنا هعمل 10 أو 12 مسرحية، والموهوب هايكون معانا فى مسرحيات كتير، واللي مش كويس، هنقف معاه لحد ما يؤدي بشكل جيد".

واصطحبت فيفي عبده أثناء الاختبارات ابنتها الفنانة الشابة عزه مجاهد.

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