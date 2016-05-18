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سعد الصغير لـ شمس: لن اتحدّث عنك والقضاء بيننا

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الثلاثاء 17-05-2016 20:58

قرر المغني الشعبي سعد الصغير إغلاق ملف الراقصة شمس، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" أنه لن يتحدث في هذا الموضوع مجدداً، وتابع "يكفي ما حدث فيه من تصريحات لم يكن جائزاُ أن تخرج إلى الجمهور، لذا قررت أن أعتبر أن موضوع شمس أزمة ومرت، وإذا كان هناك دعاوى قضائية بيننا فالقضاء هو من سيحسم في الموضوع، أما أنا فأعاهد جمهوري ألا أتحدث في الموضوع مجدداً".

وكان سعد الصغير قد بدأ مؤخراً تصوير فيلم بعنوان "30 يوم" مع الفنان أحمد فلوكس وإخراج هاني حمدي.

وعلى النطاق التلفزيوني انتهى سعد منذ أسابيع من تصوير دوره في مسلسل "الكيف" مع أحمد رزق وباسم سمره ولوسي والمخرج محمد النقلي ويجسد فيه سعد شخصية طبال يدعى "بيسي".

 

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