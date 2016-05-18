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متحدث "الإسكان" يزف بشرى سارة لأهالى "الدويقة" مع خالد صلاح

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متحدث "الإسكان" يزف بشرى سارة لأهالى "الدويقة" مع خالد صلاح متحدث "الإسكان" يزف بشرى سارة لأهالى "الدويقة" مع خالد صلاح
أعلن هانى يونس، المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان، عن بشرى سارة لأهالى منطقة الدويقة، قائلاً إن بصدد الانتهاء من إنشاء منطقة سكنية بديلة طبقا لمطالب أهالى الدويقة فى منطقة المقطم، تتضمن تنفيذ 16 ألف وحدة سكنية، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من 11 ألف وحدة جاهزة للإسكان بمناطق حضارية تحتوى كافة المرافق.

وقال "يونس"، فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح ببرنامج "على هوى " المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الوزارة ستبدأ خلال أيام فى نقل أهالى الدويقة إلى تلك المنطقة الجديدة، مستطرداً :"أملنا أن يستجيبوا لنا ويثقوا فى الحكومة، ولن نترككم والرئيس كلفنا بالانتهاء من تطوير جميع المناطق العشوائية خلال عامين".

وفى سياق آخر، أوضح المتحدث الرسمى، أن الوزارة خصصت 5% من شقق الإسكان الاجتماعى للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة، مطالبا المتضررين بالتواصل مع الاسكان الاجتماعى للاستعلام عن الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الاسكان ومعرفة إجراءات التمويل العقارى.

غدًا.. وزير الإسكان يتفقد مشروع العاصمة الإدارية لمتابعة توصيل المرافق
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