إحباط تهريب راكبة قطرية لـ ١٤٨ ألف دولار داخل خرطوشة سجائر

أحبطت سلطات جمارك مبنى الركاب برئاسة محمد مصطفى، مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد الأجنبى بالمخالفة لقانون البنك المركزى.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط القطرية رقم 1301 القادمة من الدوحة، اشتبه محمد رمضان رئيس قسم التفتيش فى راكبة قطرية.

وأضافت المصادر، أن إبراهيم عواد، نائب مدير الوردية، أمر بتشكيل لجنة لتفتيش حقائبها وبفتحها تبين وجود خرطوشة سجائر بين طيات الملابس تحتوى على كمية من الدولارات، فضلا عن العثور على كمية أخرى داخل شنطة اليد الخاص بها بإجمالى 148 ألف دولار أمريكى.

وأمر سامى عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب للراكبة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.