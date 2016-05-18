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شوبير: "دول عصابة يابا" سر خناقة حسام غالى مع أسامة نبيه

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شوبير: "دول عصابة يابا" سر خناقة حسام غالى مع أسامة نبيه شوبير: "دول عصابة يابا" سر خناقة حسام غالى مع أسامة نبيه
كشف الإعلامى أحمد شوبير، السر الحقيقى وراء أزمة حسام غالى قائد الأهلى، وأسامة نبيه مدرب عام الوطنى، والتى تم على إثرها استبعاد اللاعب من معسكر الفراعنة استعدادًا لمباراة تنزانيا.

قال شوبير: "لاعبو المنتخب والجهاز الفنى للمنتخب بالكامل كانوا على مائدة الغداء، وكان فى حد بيتكلم مع حسام عالى بصوت منخفض، فحسام سمع أسامة نبيه بيقول "دول عصابة يابا"، ومن الخلفية اللى عند حسام غالى من الناس اللى وسوسو له، افتكر إن أسامة بيقول كدة على لاعبى الأهلى، فقام رايح لأسامة نبيه، وقاله: "أنت بتقل على مين عصابة"، فرد مدرب المنتخب: "الكلام مش موجه ليك خالص، ولا ليك علاقة بيه من قريب أو من بعيد"، فقال له غالى: "لا أنت تقصد لاعبى الأهلى".

وأضاف شوبير، خلال تقديم برنامجه "مع شوبير": "فقام أحمد ناجى، واصطحب غالى، وأقسم له أن الكلام لا يخصه أو يخص لاعبى الأهلى، وكان بيتكلم على فترة سابقة وأن الشغل فيها كان شغل عصابات، وأنه سعيد جداً بالروح اللى بين اللاعبين دلوقتى، لكن حسام غالى لم يقتنع بهذا الكلام، وكان هناك حدية فى النقاش فاشتعل الموضوع، فقرر الجهاز الفنى معاقبة غالى باستبعاده من مباراة تنزانيا، خاصة بعد أن قام اللاعب ببعض المهام غير المكلف بها أثناء لقاء العودة أمام نيجيريا".

وأكد شوبير، أن غالى لم يهدد بسحب لاعبى الأهلى من المنتخب، وأن كل ما تردد مجرد شائعات مغرضة، مشيراً إلى أن أسامة نبيه مساعد مدرب، وهيكتور كوبر يتمتع بشخصية قوية، ولا يقبل بتدخل أحد فى اختياراته.


>شوبير عن تهديدات كابتن الأهلي بسحب اللاعبين من المنتخب: كلام مجانين
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