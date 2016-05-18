واصل الأهلي انتصاراته نحو استعادة لقب الدوري بعد أن هزم الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز.

وبعد مباراة صعبة أعاد الأهلي لتوسيع الفارق إلى 8 نقاط بعد أن قلصه الزمالك يوم الاثنين بالتغلب على الاتحاد السكندري لـ5 فقط.

ويقدم FilGoal.com أبرز 5 ملامح من انتصار الأهلي على الإنتاج الحربي.

1 - الضغط على الخصم

الأهلي هو أفضل الفرق هذا الموسم في الضغط على الخصم لاسترجاع الكرة دائما، وهو ما يساعد الفريق على بناء الهجمات وجعل الخصم في مناطقه وهو ما يكون عادة مؤشرا لتسجيله للأهداف.

الأهلي أمام الإنتاج لم يكتف بالضغط حتى يسجل بل واصل أيضا حتى النهاية وسجل مرة أخرى وكاد أن يسجل ثالثا ورابعا لولا تألق أمير عبد الحميد.

شريف أشرف مهاجم الإنتاج الحربي أشار في تصريحاته عقب المباراة لهذا الأمر مما صعب الأمور على مهاجمي فريقه الذين اضطروا للرجوع إلى الخلف واستهلاك مخزونهم البدني.

2 - ركنيات

الأهلي كان يعاني طوال الفترة الماضية من تنفيذ الركنيات ومنذ الموسم الماضي وهي بمثابة مشكلة للأحمر، هدفا الأهلي أمام الإنتاج جاءا من ركنيتين نفذا بطريقتين مختلفتين.

في المباراة الماضية سجل ربيعة من ركنية مباشرة نفذها فتحي وحولها مدافع الأهلي بنجاح في شباك أسوان.

اليوم أمام الإنتاج جاء الهدف الأول بعد تمريرة من الركنية لوليد سليمان خارج منطقة الجزاء ليسدد في المرمى، الثاني نفذ بتمريرات قصيرة ثم تبادل السعيد ورحيل الكرة ليقوم الأخير بإرسال عرضية حولها أنطوي للشباك.

استغلال الأهلي للكرات الثابتة والركنيات بات أفضل بكثير عن بداية الموسم وكذلك الموسم الماضي.

3 - شباك نظيفة

ربما أخطأ إكرامي في التعامل مع كرة أمام صلاح أمين أهدرها الأخير لكن يحسب لحارس الأهلي التصدي لانفراد تام من أحمد مجدي ربما كان سيصعب الأمور كثيرا.

الأهلي خرج بشباك نظيفة أمام الإنتاج على الرغم من غياب أحد أعمدة الدفاع الأساسية أحمد حجازي والذي شارك محمد نجيب بدلا منه.

إكرامي أيضا بذلك تساوى مع الحضري كأكثر حارسين خرجا بشباك نظيفة 15 مرة، مع مباريات أقل لحارس الأهلي.

4 - أنطوي

للمباراة الثانية على التوالي يشارك أنطوي كبديل وينجح في تقديم أداء طيب، ونجح في تسجيل هدفا من أول فرصة أتيحت له أمام الإنتاج الحربي.

هداف الدوري منذ موسمين أثبت بلا شك أنه يستحق الفرصة خاصة في المباريات المقبلة.

5 - مشوار الدوري

الأهلي هزم فريقا عنيدا وتخطى عقبة صعبة في طريق الدوري كما يمنحه الأفضلية في ظل أن المنافس المباشر له (الزمالك) تعثر قبل أسابيع أمام الإنتاج بالخسارة.

وفي ظل تبقي مباريات صعبة للزمالك مثل المقاصة وسموحة وإنبي فإن مشوار الأهلي نحو الفوز بالدوري بدأ في الوضوح.