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صورة – كهربا ورمضان صبحي يجتمعان في إعلان تليفزيوني

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صورة – كهربا ورمضان صبحي يجتمعان في إعلان تليفزيوني صورة – كهربا ورمضان صبحي يجتمعان في إعلان تليفزيوني

قام محمود عبد المنعم "كهربا" ورمضان صبحي لاعبا الزمالك والأهلي على التوالي بتصوير إعلان تليفزيوني جديد سويا تمهيدا لإذاعته في شهر رمضان المقبل.

وقام الثنائي بالتواجد سويا خلال الأيام الأخيرة من أجل تصوير الإعلان الذي من المقرر إذاعته خلال الشهر الكريم.

وسبق ولعب الثنائي سويا في صفوف منتخب الأوليمبي قبل أن ينضما لصفوف الفريق الأول في مواجهتي نيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

وشارك كهربا مع الزمالك في مباراته التي فاز بها على حساب الاتحاد السكندري يوم الاثنين بهدف دون رد والمؤجلة من الجولة 24 من الدوري المصري.

فيما شارك رمضان صبحي في انتصار الأهلي على الانتاج الحربي بهدفين دون رد والتي أقيمت يوم الثلاثاء لحساب الجولة 29 من الدوري.

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