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عبد الوهاب لـ في الجول: قد نلجأ لمنع لاعبي الأهلي من المنتخب إذا أكدوا اضطهادهم

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عبد الوهاب لـ في الجول: قد نلجأ لمنع لاعبي الأهلي من المنتخب إذا أكدوا اضطهادهم عبد الوهاب لـ في الجول: قد نلجأ لمنع لاعبي الأهلي من المنتخب إذا أكدوا اضطهادهم

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي أن ناديه سيتخذ قرارا بمنع اللاعبين الدوليين في الفريق الأول لكرة القدم من الانضمام لمنتخب إذا تأكد تعرضهم لاضطهاد.

واندلعت أزمة بطلها حسام غالي قائد الأهلي ومنتخب مصر مع الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر المدير الفني وتدخل هاني أبو ريدة المشرف العام لحلها. (التفاصيل)

وقال عبد الوهاب لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "سننتظر تفاصيل جلسة الاستماع التي يعقدها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع اللاعبين والتقرير الذي سيرفعه للإدارة".

وأضاف "سنستمع لشهادة لاعبي الأهلي عما يحدث في ، وسنرى إن كان هناك اضطهادا للاعبين فسنلجأ لمنعهم من الانضمام للفراعنة".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تنزانيا الأخيرة في تصفيات أمم إفريقيا والتي تقام الرابع من يونيو المقبل.

وأردف "اللاعبون إذا كانوا يعاملون بشكل سيء أو مضطهدون بسبب انتمائهم للأهلي فهذا خطأ، وسنمنعهم من المنتخب حتى يتم علاج هذا الأمر".

وأوضح "المنع سببه هو أن اللاعبين إذا كانوا يتعرضون لاضطهاد فلن يكونوا في تركيزهم مع المنتخب وعند عودتهم للأهلي ستكون حالتهم النفسية سيئة وبالتالي لن يستفيد النادي منهم".

"إذن لابد من علاج هذا الأمر".

وتابع "لابد أن يكون الانتماء في منتخب مصر للقميص وعلم مصر فقط.. ولا يمكن أن نسمح بمس لاعبينا أو كرامتهم".

وشدد عبد الوهاب على ثقته في إدارة منتخب مصر الحكيمة والمتمثلة في هاني أبو ريدة.

وأردف "تصريحات أبو ريدة حكيمة ونثق في قدرته على حل الأزمة وننتظر موقفه وما سيقوم به في الوقت الراهن".

وكان حسام غالي قائد الأهلي قد أكد وجود أزمة مع مسؤول في منتخب مصر دون الحديث عن اسمه، وقال بشكل مبهم: "من أنت لتقول أنا أو غالي في المنتخب". (التفاصيل)

أبو ريدة يهدد: سأضحي بكوبر إذا ثبت الإساءة للاعبي الأهلي

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فيديو اليوم السابع

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