الحضري: اتمنى إنهاء مشواري في الأهلي

يتمنى المخضرم عصام الحضري حارس وادي دجلة إنهاء مشواره بين جدران الأهلي ناديه السابق الذي تركه عام 2008.

الحضري ترك الأهلي دون إذن للاحتراف في سيون السويسري عقب كأس الأمم الإفريقية 2008 مما غلق أمامه أبواب العودة للقلعة الحمراء.

وقال الحضري في تصريحات لقناة النهار اليوم: "بالطبع أتمنى اللعب في صفوف الأهلي قبل الاعتزال، فهو النادي الذي صنع شهرتي".

وأضاف "لكن إدارة الأهلي هي صاحبة الحق في قبول عودتي للفريق من عدمها".

الحضري البالغ من العمر 41 عاما لعب في صفوف الزمالك والإسماعيلي قبل الانتقال لوادي دجلة.