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ضبط 220 طن أرز شعير بحوزة عدة تجار لاحتكارها وحجبها عن الأسواق

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ضبط 220 طن أرز شعير بحوزة عدة تجار لاحتكارها وحجبها عن الأسواق ضبط 220 طن أرز شعير بحوزة عدة تجار لاحتكارها وحجبها عن الأسواق
تمكنت مباحث بكفرالشيخ برئاسة المقدم إسلام البدوى رئيس مباحث التموين، أمس الثلاثاء، تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عماتر رئيس مباحث المديرية، من ضبط 220 طن أرز شعير بحوزة عدة تجار بمراكز المحافظة، بغرض حجبها وتعطيش الأسواق من أجل بيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح طائلة.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا، من المقدم إسلام البدوى رئيس مباحث التموين، بضبط 220 طن أرز شعير خلال حملة تموينية مكبرة فى عدد من مراكز المحافظة.

كان المقدم إسلام البدوى، قد شن حملة تموينية مكبرة لاستهداف محتكرى السلع الغذائية خاصة الـرز، بمراكز المحافظة، للحفاظ على ثبات الأسعار وعدم الاحتكار.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من "محمد.أ.أ"مقيم بدائرة مركز دسوق، وبحوزته 100 طن، و"وليد.م.ط" و"عايدة.أ.م" و"عماد.ع.ع" مقيمون بمركز الرياض وبحوزتهم 120 طن أرز. وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت لهم المحاضر بأرقام 11566، 11565، 115664 لسنة 2016 جنح، مركز الرياض، والمحضر رقم 15879 لسنة 2016 جنح، مركز دسوق، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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