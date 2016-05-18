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"تعليم الغربية" تحيل واضعى امتحان الجغرافيا للتحقيق بسبب خطأ فى الخريطة

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"تعليم الغربية" تحيل واضعى امتحان الجغرافيا للتحقيق بسبب خطأ فى الخريطة "تعليم الغربية" تحيل واضعى امتحان الجغرافيا للتحقيق بسبب خطأ فى الخريطة
قررت فريدة مجاهد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إحالة واضعى امتحانات الصف الثانى الثانوى فى مادة الجغرافيا بإدارة زفتى التعليمة للتحقيق بسبب خطأ فى الخريطة.

كانت غرفة العمليات الخاص بديوان المديرية قد تلقت بلاغا بوجود خطأ فى امتحان الجغرافيا للصف الثانى الثانوى بإدارة زفتى التعليمية، وهو وجود الخريطة بلا حلايب وشلاتين، ما آثار غضب الطلاب وأولياء الأمور.

واستدعت وكيل الوزارة الموجه العام، وموجه الإدارة ومدير الإدارة التابع له البلاغ ، وقررت تشكيل لجنة عليا لدراسة الامتحانات، وكتابة تقرير عن وجود الخطأ من عدمه.

وتبين للجنة وجود خطأ فى الخريطة وهو كونها بلا "حلايب وشلاتين" ، تم العرض على وكيل الوزارة ، والتى قررت تحويل واضعى الامتحان للتحقيق وأبلغت الجهات الأمنية لدراسة الموضوع، وعلمت اليوم السابع من مصادر خاصة أن الخطأ كان وجود منطقة "حلايب وشلاتين" داخل حدود دولة السودان.
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