تسمم 4 أطفال ووالدهم لتناولهم وجبة فاسدة فى بنى سويف

أصيب، اليوم الثلاثاء، أب وأطفاله الأربعة بقرية قاى التابعة لمركز إهناسيا ببنى سويف بتسمم غذائى نتيجة تناولهم وجبة بامية فاسدة.

استقبل مستشفى إهناسيا المركزى "سيد.خ.م" 33 سنة عامل مقيم قرية قاى دائرة مركز إهناسيا، وبرفقته أطفاله الأربعة: إسلام 9 سنوات وأسامة 8 سنوات وزينب 5 سنوات وسُندس 3 سنوات، يعانون من قىء وإسهال ومغص، وجار إسعافهم داخل المستشفى.

دلت التحريات الأولية أن الأطفال الأربعة ووالدهم أصيبوا بتسمم غذائى نتيجة تناولهم وجبة "بامية" فسدت نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وعدم حفظها بثلاجة المنزل، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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